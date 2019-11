Oldenzaalse Dennis Alink maakt Twentse film en zoekt acteurs

Filmmaker Dennis Alink uit Oldenzaal is klaar met de Nederlandse speelfilms van nu. Volgens hem hebben die helemaal niks met de realiteit te maken. Daarom maakt hij samen met collega filmmaker Thomas van der Gronde een film over én met Twentse jongeren. "Om authentiek te zijn moet je zoeken op de plek waar het verhaal zich afspeelt."

De film gaat One of Us heten en gaat over Tom, Niels en Jeroen die opgroeien in Ootmarsum. Hier zijn ze met z'n drieën een vriendengroep van buitenbeentjes. Ieder om zijn eigen reden; Tom is een opstandige aspirant filmregisseur, Niels is homoseksueel en Jeroen heeft slechte sociale vaardigheden.

Als het studentenleven begint, verhuizen de jongens naar Amsterdam. Hier ontdekken ze nieuwe kanten van zichzelf waardoor de vriendschap, die een paar maanden geleden nog ontastbaar leek, onder druk komt te staan.

De film is een coming of age-film. Dat is een verhaal waarin de ontwikkeling naar volwassenheid centraal staat.

Van Twente naar Amsterdam

De 30-jarige Alink verhuisde zelf voor zijn werk naar Amsterdam en dat voelde voor hem als een andere wereld. "Het sociale contact en de groepsdynamiek zijn daar totaal anders. Dan rijst de vraag, wie ben ik nou eigenlijk zelf in deze werelden? Daar wilde ik graag een film over maken."

Om de film zo echt en authentiek mogelijk te maken, zijn Alink en Van der Gronde op zoek naar Twentse jongens tussen de 16 en 22 jaar. Acteerervaring is geen vereiste. "Het is juist belangrijk om je te laten verrassen en na te denken over wat iemand vanuit zijn eigen ervaring kan bijdragen aan het personage dat hij niet zelf bedacht heeft."

Jongeren uit de regio

Zo merkte Alink dat ook hij, door al een paar jaar in Amsterdam te wonen, een opfriscursusje Twentse cultuur kon gebruiken. "We gingen in eerste instantie zelf al nadenken over scènes en hadden wat dingen op papier gezet. Toen gingen we praten met jongens die zich nu, anno 2019, in de positie van de personages bevinden."

"Dan merk je dat je bent vergeten dat een belangrijk onderdeel van de cultuur zich rond keten afspeelt. Daarom moet je samen met acteurs blijven nadenken en herschrijven. Want alleen dan wordt het echt."

En bij echte personages hoort ook een echt Twents accent. "We zijn niet op zoek naar een vol Twents dialect, mensen moeten niet ineens heel erg hun best doen. Maar we willen wel dat die Twentse uitdrukkingen, zoals bijvoorbeeld 'goed te pas', erdoorheen sluimeren."

Audities

De eerste auditieronde vindt eind december plaats, tussen kerst en oud en nieuw. Het duurt dus nog even voordat de film officieel uitkomt. "We willen volgend jaar gaan draaien en ik verwacht dat de film in 2021 te zien is."

Eerder maakte Alink al korte fictieverhalen en is hij bekend van zijn documentaires over Herman Brood en Freek de Jonge. Dit wordt zijn eerste lange speelfilm. "Mijn grote uitdaging is, ook bij langere documentaires, om een film anderhalf uur spannend te houden. Maar ik heb hier ontzettend veel zin in!"

Ben je een jongen tussen de 16 en 22 jaar, kom je uit Twente en heb je altijd al acteerambities gehad? Meld je aan via http://www.blanc.film/one-of-us