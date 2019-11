Koning Willem Alexander vandaag te gast op 58ste verjaardag van Univerisiteit Twente

Universiteit Twente viert vandaag een feestje: het 58-jarig bestaan van de universiteit. Die Dies Natalis wordt bijgewoond door een bijzondere gast: koning Willem Alexander komt vanmorgen op bezoek. Hij neemt een kijkje in het TechMed Centre van de universiteit, dat vandaag officieel geopend wordt. De afgelopen dagen is hard gewerkt aan de laatste voorbereidingen voor het bezoek van de koning.

Een van de mensen die koning Willem Alexander later vandaag ontvangt en rondleidt, is Remke Burie. Hij is de zakelijk directeur van het medisch lab van de universiteit.

Robots

Het is de plek binnen de UT waar studenten leren omgaan met techniek in de geneeskunde, bijvoorbeeld in de operatiekamer. Binnen de UT wordt constant gewerkt aan nieuwe toepassingen, zoals robots in de operatiekamer, maar misschien in de toekomst ook wel aan het bed van de patiënt.

Wij spraken Burie dinsdag over het bezoek van de koning. Hij is er op dat moment al helemaal klaar voor. Het gebouw zelf moet nog de finishing touch krijgen. "De naam van het gebouw moet nog op de gevel en er moeten nog een hoop installaties en andere dingen klaargezet worden in het gebouw."

Burie verwacht dat de koning vanmiddag zal merken dat hij in een zeer levendig gebouw stapt. "Studenten, onderzoekers en ondernemers zitten hier bij elkaar in het gebouw."

Hypermoderne operatiekamer

Nadat de koning de viering van de 58ste verjaardag van de Universiteit heeft bijgewoond, krijgt hij een rondleiding. Onder meer langs de hypermoderne operatiekamer van het TechMed Centre. De UT wil dat graag laten zien aan de koning. "Wij zijn er erg trots op wat wij hier hebben neergezet. We werken hier aan de zorg van de toekomst. Daar leiden we mensen voor op."

Burie is in ieder geval klaar voor de rondleiding die hij de koning zal geven, later vandaag. "De koning is van harte welkom en we zijn er trots op dat we het mogen laten zien."