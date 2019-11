Bennie Jolink in videoboodschap: "Nederlandse boer wordt gestraft omdat-ie beste boer ter wereld is"

Bennie Jolink doet zijn verhaal in een video op de Facebookpagina van Team Agro NL, een samenwerkingsverband van boeren uit diverse agrarische branches.

Normaal op 1 in Top2000

De boeren zijn een campagne begonnen om de Queen-klassieker Bohemian Rhapsody van de nummer 1-positie van de Top2000 te stoten ten faveure van de Normaal-hit De Boer dat is de Kearl.

'Beste boer ter wereld'

Dat de Nederlandse boer een substantieel deel van de CO2-uitstoot voor z'n rekening neemt, heeft volgens Jolink te maken met de voortvarende efficiënte manier waarop hij te werk gaat en zodoende veel weet te produceren: "De Nederlandse boer wordt nu gestraft voor het feit dat hij de beste boer ter wereld wordt. Ik sta uiteraard achter de boeren. En achter de acties. Maar ik vind wél dat de boer in het overlegmodel rond de stikstofcrisis moet treden."

Jolink, die zelf op het platteland bij zijn geboortedorp Hummelo woont, volgt de huidige perikelen: "Dat een boer hard moet werken voor weinig geld, is nog steeds actueel. Alleen zijn daar nu nieuwe problemen bij gekomen. Maar problemen zijn er bij een boer altied gewest."

Onbezoldigd ambassadeur

Jolink is in de loop der jaren uitgegroeid tot onbezoldigd ambassadeur namens de boeren. Dat is volgens hem gaandeweg zo gegroeid. "In de tijd dat Normaal steeds bekender werd - ik heb het dan over eind zeventiger jaren - kreeg ik brieven van boeren, die in de problemen waren geraakt. Met name de wat kleinere boeren die gedwongen werden te stoppen of geen opvolging hadden. Hele dramatische verhalen. En tóen pas ging ik nummers schrijven als De Boer dat is de Kearl en De Boer is Troef. Op die manier ontstonden de liedjes, waar de boer in voorkwam. Teksten die rechtstreeks uit het hart kwamen."

Campagne

De boeren zijn recent een campagne begonnen om De Boer dat is de Kearl op 1 te krijgen. Dat zou een novum zijn want zelfs de klassieker Oerend hard haalde nooit de eerste plaats. Jolink zou het in de eerste plaats een ode vinden aan de boer zelf: "Het zou mooi zijn als in een veelbesproken en -beluisterd programma als de Top2000 het nummer nu eens heel hoog zou scoren. Dat zou opvallend en heel bijzonder zijn."