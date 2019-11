Universiteit Twente met zes top-opleidingen de op een na beste van Nederland

De Universiteit Twente is de op een na beste universiteit van Nederland. In de Keuzegids Universiteiten voor 2020 staat dat de Enschedese Universiteit zes top-opleidingen heeft en dertien keer de beste opleiding van Nederland aanbiedt.

De Keuzegids Universiteiten wordt samengesteld door verschillende onderzoeken te bundelen. Zo wordt onder meer data van De Vereniging van Universiteiten en rapportages van het Researchcentrum voor Onderwijs gebruikt. Ook is er gebruik gemaakt van resultaten van de Nationale Studenten Enquête.

Topopleidingen

In de keuzegids zijn zes opleidingen van de UT aangemerkt als topopleiding. Een opleiding mag zich zo noemen als het 75 punten of meer van de honderd haalt. De opleidingen worden onder meer getoetst op de inhoud, docenten, haalbaarheid en de faciliteiten.

Dit zijn de topopleidingen van de UT (met tussen haakjes het aantal punten): Technische Natuurkunde (90)

Communicatiewetenschappen (80)

Technology and Liberal Arts & Sciences (80)

Technische bedrijfskunde (78)

International Business Administration (76)

Scheikundige Technologie (76)

Technische Natuurkunde

Volgens de Keuzegids is de opleiding Technische Natuurkunde de beste opleiding van de UT. Ook is het de op een na beste universitaire opleiding van Nederland. Alleen de opleiding Plantenwetenschappen van de Wageningen University is met 96 punten de beste opleiding van Nederland.

"Ieder jaar stellen we onszelf de vraag wat onze studenten zo enorm waarderen. Het zijn vooral veel kleine dingen die er toe doen. Topopleiding worden is een prestatie, maar jaar in, jaar uit zo’n hoge score krijgen, dat lukt alleen als alle details kloppen. Vooral ook samen met studenten en docenten", is de reactie van de opleidingsdirecteur.

Plek twee van Nederland

In de lijst van de beste universiteiten staat de universiteit in Enschede op plek twee. Gemiddeld heeft de UT een beoordeling van 68,5 punt. De universiteit in Wageningen is de beste van Nederland met 74 punten.

De Keuzegids maakt per opleiding een ranglijst op. In totaal is de Enschedese variant van een opleiding dertien keer de beste van Nederland. Bij de opleiding Creative Technology was die eerste plaats makkelijk gehaald, want die opleiding wordt nergens anders in Nederland aangeboden.