Wat gaat de koning vanmiddag zien in het TechMed Centre van de UT?

"Het TechMed Centre is hét visitekaartje van alle gezondheidsactiviteiten van de universiteit", vertelt Sebastiaan Waanders. Hij is de beheerder van alle laboratoria in het gebouw.

Het is een van de oudste gebouwen van de UT, dat een enorm verbouwing heeft ondergaan die zo'n 25 miljoen euro heeft gekost. "We hebben het volledig gestript. Alleen de beton- en metaalconstructie van het gebouw zijn blijven staan." Van binnen is het pand weer volledig opnieuw aangekleed.

Welke opleidingen zitten in het pand?

In het pand zitten de drie opleidingen van de Universiteit Twente op het gebied van gezondheidszorg. "Zoals biomedische technologie, dat gaat echt over het maken van nieuwe medische apparatuur. Dat is echt een ingenieursopleiding", legt Waanders uit.

Daarnaast is er de opleiding gezondheidswetenschappen. "Dat gaat over de implementatie van dat soort technologie in ziekenhuizen. Wat kost dat, wat mag het kosten?"

En de derde opleiding is technische geneeskunde. "Dat gaat over het toepassen van de technologie in de zorg. Het is echt een medische opleiding. De afgestudeerde studenten gaan patiënten behandelen."

Studenten aan het werk in het TechMed Centre in de Univeristeit Twente (Foto: RTV Oost)

Hoe bijzonder is dat TechMed Centre? Best speciaal, stelt Waanders. "Het gebouw is opgebouwd rond ons simulatiecentrum. En dat is eigenlijk een gesimuleerde werkelijkheid van een ziekenhuis." Maar ook de thuisomgeving is nagebouwd in het centrum. "Een omgeving waar we technologie in de zorg goed kunnen testen en mensen kunnen onderwijzen om daar nieuwe dingen voor te ontwikkelen." In de simulatiecentra werken meerdere onderzoeksgroepen om nieuwe technologieën te bedenken en te testen met als doel mensen beter te maken. Met techniek kun je bijvoorbeeld mensen aansporen om meer te bewegen. Hoe wordt getest of technologie die is ontwikkeld in TechMed ook werkt? In het MedTech Centre zal op mensen getest gaan worden hoe technologische ontwikkelingen het best toegepast kunnen worden. "Als we nu mensen een exo-skelet (hulp voor het lopen bij een dwarsleasie, red.) aantrekken, dan wordt dat getest in een schone labomgeving. Maar het is juist heel belangrijk om te weten hoe mensen daar thuis mee om zouden gaan." Daarom is in het Centre ook een huiskamer en een slaapkamer te vinden. "Kun je met zo'n skelet ook op de bank zitten of in bed liggen? Dat kunnen we in de omgeving van dit lab goed testen en daar komen we anders niet aan toe", legt Waanders uit. Kunnen studenten ook oefenen in een operatiekamer? Het TechMed heeft een hypermoderne operatiekamer waar getest kan worden. De operatiekamer wordt niet alleen gebruikt door studenten, ook bedrijven en ziekenhuizen kunnen er terecht.