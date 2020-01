"Wij zijn weggejaagd", zegt melkveehouder Hunder uit De Lutte

Iets wat volgens de familie de enige oplossing was. "Opeens was ons land en onze boerderij onderdeel van het natuurgebied 'Landgoederen Oldenzaal' en mochten we niet meer op onze eigen gangbare manier boeren. Die nieuwe regels, daar konden wij niks mee", vertelde Hunder in een eerder interview.

Niet gedwongen

De provincie benadrukt dat deze boerenfamilie niet is gedwongen. Maar voor hun gevoel was er geen andere keuze mogelijk, dan te verhuizen naar het vlakke landschap van de gemeente Ommen. "Dit was de enige boerderij waar nog potentie in zit. Maar we moeten eerst aarden voordat we echt positief kunnen zijn."

Pijnlijk

In De Lutte wonen ze op één van de mooiste plekken van de provincie. Het ouderlijk huis staat op de paasberg en kijkt uit over een prachtig dal. "Hier hebben zes generaties geboerd." Het doet de familie duidelijk pijn om te vertrekken.

De verhuizing

Zoon Kevin is in De Lutte om samen met vrienden en familie de koeien in de vrachtwagens te laden. "Vandaag ben ik nog niet blij, hopelijk volgende week wel", zegt deze opvolger van 27 jaar. Zijn wangen zijn rood, ook hij is aangeslagen. Samen met zijn ouders vertrekt hij naar het nieuwe bedrijf.

Lege stal

"Vijf jaar geleden hebben we nog een nieuwe stal in De Lutte neergezet. En toen kregen we te horen dat we meer rekening met de natuur moesten gaan houden en anders moesten boeren." Een aantal jaren heeft de familie er tegen aangehikt. Afgelopen jaar heeft de provincie een bod gedaan op hun boerderij. Vandaag blijft de stal in De Lutte leeg achter.

Toekomst Hunder

De familie Hunder kan met het bedrijf in Vinkenbuurt wel groeien. "Maar we moeten flink investeren om fosfaatrechten te kunnen kopen."

Ingewikkelde keus

De provincie gaat nu op zoek naar een boer die het land in De Lutte op natuurvriendelijkere wijze wil bewerken. "Wij begrijpen heel goed dat de familie teleurgesteld is", zegt Stijn van Wely, programmamanager van Natura 2000. "Je kunt de keuze van de landeigenaar ook alleen maar respecteren."

Lege boerderij

Boeren in de omgeving van de lege boerderij in De Lutte die de omslag wel willen maken, krijgen de kans om landbouwgrond over te nemen. "Vijf hectare wordt ingericht als natuur. De rest hopen we uiteindelijk weer aan een boer te kunnen overdragen."