Vijf jaar cel geëist voor Pool die in Holten landgenoot met golfclub op hoofd sloeg

De officier van justitie in Almelo heeft vijf jaar cel geëist tegen een 67-jarige man uit Polen. De man zou afgelopen juni op een bungalowpark in Holten een landgenoot zo hard met een golfclub op het hoofd hebben geslagen, dat deze een schedelbreuk opliep.

Het slachtoffer overleefde de klap doordat er snel medische hulp was. Hij moest twee keer geopereerd worden aan zijn hoofd en volgens zijn letselschadeadvocaat is het onduidelijk of hij er ooit helemaal bovenop komt.

Roddelen

De twee waren collega's van elkaar en woonden in verschillende huisjes op het park. Volgens de verdachte zou het slachtoffer achter zijn rug over hem geroddeld hebben. Omdat de twee al eerder een soortgelijk conflict gehad zouden hebben wilde hij verhaal halen. "Hij maakte me al voor de tweede keer zwart" aldus de verdachte, "ik ben 67 en laat me niet vernederen, laat niet met me sollen."



Aangekomen bij het huisje zou de Pool het slachtoffer hebben aangesproken over geroddel. Toen het slachtoffer ontkende daar iets van te weten haalde hij uit met een golfclub en sloeg hard op het hoofd. "Hoe dat kan weet ik niet, ik heb niet nagedacht, het moet een reflex geweest zijn" verklaarde de man.

'Ik kom morgen wel'

Daarna zou de verdachte zich hebben opgesloten in zijn huisje en geweigerd hebben zich over te geven aan de politie. "Ik kom morgen wel", zou hij hebben geroepen voordat de politie de deur forceerde en hem overmeesterde. Daarbij werd de man in zijn enkel gebeten door een politiehond.



De houding van de Pool tijdens de zitting was opmerkelijk. Aan de ene kant zei hij spijt te hebben van zijn actie, maar aan de andere kant legde hij de schuld bij het slachtoffer. Bij de politie vertelde het slachtoffer dat hij hoogstens een keer tegen collega's verteld had dat hij de verdachte 'een rare man' vond.

Het slachtoffer zit sinds het incident in de ziektewet. Volgens het ziekenhuis herstelde hij spoedig, maar volgens zijn advocaat is er sprake van hersenletsel en epileptische aanvallen. De kans dat de man ooit nog aan het werk komt is klein, aldus de letselschadeadvocaat. Hij vroeg de rechtbank 105.000 euro schadevergoeding toe te wijzen.