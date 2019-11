Overlijden Ardesch komt binnen bij Van Staa: "We kennen Hennie als een enthousiast mens"

"Ik heb hem drie weken geleden nog meegemaakt", vertelt Van Staa. "Wij gingen afscheid nemen van een supporter. Na de tijd praat je even met elkaar en dan zeg je: 'geniet van je dag'. En nu gebeurt er drie weken later dit."

Van Staa kwam Ardesch vaak tegen. "Niet alleen omdat hij bij Twente de rondleidingen verzorgde, maar ook toen hij vroeger voor RTV Oost met een microfoon voor je neus stond. Hij kon hele goede vragen stellen over het voetbal. Inhoudelijk was hij heel goed."

Keeper

Ardesch was keeper bij onder meer SC Enschede, FC Twente en Go Ahead Eagles. Die tijd kan Van Staa zich nog herinneren. "Het was een keeper van de oude stempel. Op de lijn blijven staan en niet echt uit de goal spelen. Hij was altijd bezig met het keepersvak. Als je ziet voor welke clubs hij heeft gespeeld, dan weet je dat hij goed bezig is geweest."

Volgens Van Staa had Ardesch vaak de pech dat als hij langer bij een club speelde, dat hij dan tweede keus werd. "Dat was bij FC Twente en ADO Den Haag het geval. Maar je kon altijd een beroep op hem doen en dan werd het team er nooit slechter van."

Stijlvol

Ardesch viel op, omdat hij er volgens Van Staa altijd goed uitzag. "Het was een hele gesoigneerde man die altijd warmte uitstraalde en plezier had. Als hij ergens binnenkwam, was hij altijd wel aanwezig. We kennen hem gewoon als een goedlachs en enthousiast mens en dan is dit wel een enorme klap."

Jack Mulstege, die net als Ardesch rondleidingen in de Grolsch Veste verzorgde, reageert ook op het overlijden: