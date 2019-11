Nijverdaller (27) vrijgesproken van ernstige kindermishandeling

Het Openbaar Ministerie eiste vier weken geleden nog een onvoorwaardelijke celstraf tegen de verdachte, maar volgens de rechtbank is niet te bewijzen dat de man de mishandelingen daadwerkelijk ook pleegde.



Beenbreuk

Het jongetje belandde begin maart 2018 met een gecompliceerde beenbreuk in het ziekenhuis. Deskundigen omschreven de breuk alsof het jongetje een motorongeluk had gekregen of dat er een tractor over zijn been was gereden. Omdat het jongetje in de aanloop naar de ziekenhuisopname ook al meerdere keren blauwe plekken had werd de conclusie getrokken dat er sprake was van mishandeling.



De beschuldigende vinger wees al snel in de richting van de Nijverdaller. Volgens de officier van justitie was het steeds de verdachte die alleen met het jongetje was geweest als er verwondingen werden aangetroffen. Hij heeft dat altijd ontkent en gaf aan dat hij denkt dat de vader van het jongetje de schuldige moet zijn. Ook gaf hij na het beëindigen van de relatie met de moeder aan dat ook zij verantwoordelijk kan zijn zijn voor het geweld.



Geen getuigen

Volgens de rechtbank is niet vast te stellen dat de 27-jarige ook daadwerkelijk de dader is, omdat er geen getuigen zijn. Ook is niet vast te stellen wanneer de verwondingen zijn veroorzaakt en ook niet dat de verdachte op die momenten alleen met de kleine was. Daarom moet hij worden vrijgesproken.



Overigens gaat de rechtbank er wel van uit dat het kind is mishandeld door iemand uit de directe kring die verantwoordelijk was voor de verzorging. In het vonnis merken de rechters nog op dat "het gegeven dat het kind zo ernstig mishandeld is door iemand die de verantwoordelijkheid had om voor hem te zorgen, is schokkend. Het kind heeft nog steeds veel last van zijn linkerbeen en zal dat waarschijnlijk ook altijd blijven houden."

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33