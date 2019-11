Boeren over toenemende wildschade: 'Koeien breken hun poten'

Bij Gerjan Grotemarsink uit Stegeren blijft de schade nog beperkt tot zo’n duizend euro per jaar. Bij sommige boeren loopt de schade aan percelen en gewassen op tot tienduizenden euro’s per jaar. Toch wil ook Grotemarsink een betere schadevergoeding. "Wij krijgen nu zeshonderd euro uitgekeerd en dat is toch een paar honderd euro te weinig."

De melkveehouder uit Stegeren neemt ons mee een groot leeg weiland in. In eerste instantie oogt de vlakte als een biljartlaken, maar dan doemt ineens een bult zand op. Dichterbij gekomen stapt Grotemarsink in het gat. Hij verdwijnt er bijna tot zijn knieën in.

'Koeien breken poten'

"Het werk van de das", is de conclusie van de boer. Niet veel verderop zit weer een gat in de bodem, en nog één. "Er zijn gevallen bekend waar koeien hun poten op deze manier hebben gebroken, door in zo’n gat te stappen."

Maar een hoop zand in het weiland is ook niet handig wanneer het gras gemaaid wordt. "Dan komt er zand in het maaisel en uiteindelijk komt dat zand in het voedsel van de koe terecht. Niet goed voor zijn maag", vertelt Grotemarsink terwijl hij nog meer plekken in het weiland laat zien waar de das gegraven heeft.

Groeiend aantal dassen

Grotemarsink ziet dat het aantal dassen in de buurt toeneemt. "Ik zie het dier zelden, het is een nachtdier, maar ik zie wel dat het dier overal in de buurt meer sporen achterlaat." Hij en andere boeren zien echter dat de vergoeding vanuit de overheid voor wildschade juist daalt. "Dat moet echt anders. En de aanvraag moet makkelijker. Het is nu veel te bureaucratisch. Ook moeten schadevergoedingen sneller worden uitgekeerd."

Het liefst zou Grotemarsink de das afschieten. Alleen dat mag onder geen beding. Sinds enkele jaren is de das én zijn burcht een beschermde soort onder de Wet Natuurbescherming en Wet Dieren. "En ik vermoed niet dat de politiek warmt loopt om de wet aan te passen op dit punt." De boer vindt daarom dat er op z'n minst een goede schaderegeling moet liggen, wanneer hij zelf geen maatregelen kan nemen om schade te voorkomen.

Steun vanuit politiek

De boeren krijgen steun van VVD, CDA en PVV. De drie partijen hebben vandaag op het provinciehuis in Zwolle een debat aangevraagd over de kwestie. Boeren krijgen vooraf de gelegenheid om hun verhaal te doen en vragen vanuit de politiek te beantwoorden.