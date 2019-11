Nog zeven jaar een trein zonder toilet tussen Almelo en Hardenberg?

'Reizigers kunnen in nieuwe treinen gebruikmaken van een rolstoeltoegankelijk toilet.' Dat staat er in de Nota van Uitgangspunten voor het spoor dat vandaag in de Provinciale Staten wordt besproken.

In dit document staan de eisen van de provincies aan de regionale vervoerders. Bij het woord 'nieuwe' ligt het probleem volgens Greetje van Amstel. Want dat betekent dat ook de komende zeven jaar in de trein tussen Almelo en Hardenberg geen wc zit. De dieseltrein die op dat traject rijdt, is in 2027 afgeschreven en wordt dan vervangen door een nieuwe trein.

Plassen in een emmer

Van Amstel is geen vreemde voor de provincie en de regionale vervoerders. De Doesburgse strijdt al jaren voor toiletten in treinen. In 2017 maakte ze haar statement door in een toiletloze trein te plassen in een emmer. Met haar volle bos grijze krullen en een po onder haar arm is ze een opvallende verschijning. "Aan mensen met buik- en blaasproblemen kan je niet zien wat er aan de hand is. Ik neem deze po mee om het probleem zichtbaar te maken."

Niet openbaar

Waarom zijn die toiletten nou zo belangrijk? Van Amstel wordt persoonlijk geraakt door het probleem. Haar dochter heeft MS en heeft daardoor niet altijd controle over haar blaas. "Door haar ziekte kan ze niet met de auto en is ze dus afhankelijk van het openbaar vervoer. Als er geen toilet in de de trein zit, kan ze dus ook niet reizen met de trein. Hierdoor is het openbaar vervoer niet meer openbaar."

Onfatsoenlijk

Niet alleen Greetje van Amstel vindt zeven jaar wachten te lang. Ook Aldo Markus van reizigersvereniging Rover gaat vandaag inspreken in het provinciehuis. Hij spreekt ook namens de toiletalliantie, een samenwerkingsverband van verschillende patiëntenverenigingen. Zijn boodschap is duidelijk. "Een trein zonder toilet is niet meer van deze tijd en onfatsoenlijk."

Een toilet op een station in plaats van in de trein is geen alternatief volgens Markus. "Zeker in de afgelegen gebieden waar de treinen niet om het kwartier rijden, kan dit voor de reiziger al snel tot een forse vertraging leiden."