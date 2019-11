Staatssecretaris Blokhuis: "Enschede is voorbeeld in het voorkomen van dakloosheid"

Ervin is een van de bewoners. Hij woont nu anderhalf jaar in Kamer-Raad. "Ik ben hier echt tot rust gekomen," zegt hij. De situatie thuis noemt hij 'toxic': vergiftigend. Nu kan hij zich helemaal wijden aan zijn studie tot biomedisch analist. Hij liet de staatssecretaris zijn kamer zien en er volgende een geanimeerd gesprek van zeker een kwartier.



"Het was spannend maar ook euforisch om iemand te ontmoeten die hoog op de politieke ladder staat."

Blokhuis op bezoek (Foto: RTV Oost / Ina Brouwer)

"De volgende staat al op de stoep"

Volgens regiomanager Martine Veneman van Humanitas Onder Dak voorziet de opvang in een behoefte. "Toen we onlangs de vierde locatie openden, in Hengelo, waren de plaatsen heel snel bezet. En zodra iemand klaar is met zijn studie en moet verhuizen, staat de volgende al op de stoep." Er zijn opvanglocaties in Hengelo, Enschede en Almelo, met in totaal vijftig plaatsen.

De begeleiding van de jongeren is vooral praktisch. Ze leren hoe ze hun administratie op orde kunnen houden en budgetteren. Veneman ziet daar veel problemen. "Jongeren die geen financiële ondersteuning van hun ouders krijgen, hebben het financieel heel moeilijk. Hun uitgaven zijn structureel hoger dan de inkomsten."

Concrete aanbevelingen

Blokhuis gaat de benarde financiële situatie van deze jongeren aankaarten bij staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. "Ik ga met concrete aanbevelingen naar Den Haag. We moeten praktische oplossingen zoeken en naar de mens kijken die een hulpvraag heeft."

Enschede is wat hem betreft een voorbeeld voor andere gemeentes als het gaat om het voorkomen van dak- en thuisloosheid.

Eigen bijdrage

Bij Kamer-Raad wonen met name jongeren die studeren aan het ROC, maar het kunnen ook studenten terecht van bijvoorbeeld Saxion of ARTeZ Kunstacademie.



Er wordt een redelijke mate van zelfstandigheid verwacht van de bewoners. Er is niet 24 uur per dag begeleiding aanwezig. Ze maken gebruik van gezamenlijke voorzieningen zoals de huiskamer, keuken en sanitair en betalen een eigen bijdrage.

Leger des Heils

De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport was vanochtend ook te gast bij de kortlopende opvang van het Leger des Heils, ook aan Molenstraat in Enschede. Humanitas Onder Dak en het Leger des Heils huisvesten kwetsbare mensen voor de centrumgemeente Enschede. Die bestaat uit Hengelo, Losser, Dinkelland, Haaksbergen, Hof van Twente, Oldenzaal en Enschede.