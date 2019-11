Navajo Bakboord loopt zware knieblessure op: ''Nachtmerrie voor een voetballer''

"De linksback van de Fransen kwam op, en ik wilde hem samen met een collega afstoppen", blikt Bakboord terug. "De Franse speler viel echter op de buitenkant van mijn knie zodat deze naar binnen draaide. Ik voelde een knak, het voelde meteen verkeerd."

Kruisband

Bakboord dacht aanvankelijk dat de blessure meeviel. "Ik kon best veel. De knie werd niet dik en het leek niet heel ernstig." Maar niets bleek minder waar. "Op de MRI die we maakten zag het er al iets erger uit. Vervolgens ben ik naar een kniespecialist geweest en daar bleek dat de voorste kruisband had afgescheurd." Voor een volledig herstel van een dergelijke blessure staat doorgaans negen maanden.

Nachtmerrie

De verwachting is dat Bakboord over twee weken wordt geopereerd. "Daar werk ik nu naartoe, en na de operatie ga ik waarschijnlijk revalideren op het KNVB Sportcentrum in Zeist. Dit komt hard aan, deze blessure is een nachtmerrie voor een voetballer. Het is zwaar, maar ik heb op de club en thuis de juiste mensen om me heen. Ik ga keihard aan mijn herstel werken", besluit hij strijdlustig.