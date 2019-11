Grond in Verzet 'waarschuwt' kabinet opnieuw

De bouw- en grondverzetbranche verenigd in de stichting 'Grond in Verzet' maant het kabinet opnieuw te zorgen dat er 1 december werkzame regels zijn voor stikstof en PFAS. Volgens Grond in Verzet willen steeds meer ondernemers 'het land platleggen' om te onderstrepen hoe hoog hun nood is.

Een van de twee oprichters van de stichting is Klaas Kooiker uit Staphorst, eigenaar van een grondverzet- en wegenbouwbedrijf. In de 'noodkreet' die gisteravond is verstuurd worden opnieuw de zorgen uiteengezet rondom de stikstof- en PFAS-problematiek.

De 'Haagse raderen' draaien volgens Kooiker veel te langzaam. "Twee of drie weken is in de politiek misschien 'snel', maar voor ons als ondernemers kunnen een paar weken bepalend zijn voor ons voortbestaan."

Schadevergoeding

In de brief aan de ministers Van Nieuwenhuizen, Van Veldhoven en Schouten vraagt de stichting ook om een schadevergoeding. 'Zoals we u persoonlijk hebben verteld, lijden onze bedrijven nu al geruime tijd groot omzetverlies door het wanbeleid van de overheid. Een fatsoenlijke schaderegeling lijkt dan ook niet meer dan normaal. En dit kan ook, zeker rond PFAS. Hoe denkt het kabinet dit te gaan doen?'

Actiegroep looft Twentse gemeenten

Ook wordt er gesproken over de 'koudwatervrees' en 'onzekerheid' die er bij ambtenaren is over de stikstofnorm. Volgens Grond in Verzet kan er meer dan men denkt. 'Waterschappen als Delfland of gemeenten als Helmond, de Twentse gemeenten en Amersfoort laten dit concreet zien'.

Zondag 1 december is de deadline voor de nieuwe PFAS-norm. Daarnaast geven kabinet en de provincies uiterlijk die dag 'nadere duidelijkheid' over de precieze aanpak van het stikstofprobleem. Een dag dus waar 'bouwend Nederland' met spanning naar uit zal kijken.