Pand Dierenambulance Almelo leeggehaald, beveiligers met honden bewaken toegang

Het rommelt al een tijdje bij de Dierenambulance. Er is onvrede over het beleid en de vrijwilligers voelen zich niet meer serieus genomen. Volgens een aantal van hen is er een angstcultuur ontstaan. Ze mogen niet naar buiten treden met hun verhaal.

Eén coördinator van de Dierenambulance Almelo is ontslagen. Daarop besloten de andere twee coördinatoren vrijwillig op te stappen. Ook is een aantal vrijwilligers ontslagen, een groot deel van de krachten besloot daarna zelf om te vertrekken. "Zij hielden zich niet aan onze regels en dan scheiden onze wegen", zegt woordvoerder Carmen Silos van de Dierenbescherming.

Meer dan twintig van de 27 vrijwilligers van de dierenambulance zijn inmiddels opgestapt.

Het pand aan de Aadijk is vandaag ontruimd (Foto: RTV Oost / Loes Wigger)

Geen mannen in witte pakken

De aanwezigheid van de rondrijdende beveiligers en de geleider met diensthond komt intimiderend over. Silos zegt dat dit is omdat er onder toezicht van een asbestverwijderingsbedrijf wordt gewerkt. Maar aan het voldoen aan veiligheidsvoorschriften ontbreekt het. Het terrein is niet afgezet met asbestlinten en er zijn geen waarschuwingsborden. Er lopen geen mannen met beschermende witte pakken rond. Op de vraag waarom er zoveel beveiliging aanwezig is, geeft Silos geen antwoord.

Officiële waarschuwing

Een aantal vrijwilligers dat zich al meer dan tien jaar heeft ingezet voor de Dierenbescherming en voelt zich nu. De emoties zitten hoog, zeker nu ze een officiële waarschuwing van hogerhand hebben gekregen en ze zich stil moeten houden. Dat zeggen twee vrijwilligers die anoniem willen blijven.



Onduidelijk

Wat er precies gaande is, wordt niet duidelijk. De Dierenbescherming heeft toegezegd dat er op korte termijn een gesprek zal plaatsvinden met de vrijwilligers die nog wel bereid zijn om bij de dierenhulpverlening te blijven. De thuisbasis van de dierenambulance is inmiddels al verplaatst naar dierenasiel 't Noordbroek in Almelo.