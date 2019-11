Economie Kampen in de lift: groei hoger dan in de rest van de provincie

Economie in Kampen in de lift (Foto: RTV Oost / Rogier van den Berg)

Terwijl Kampen aan de ene kant flink moet bezuinigen, zit de economie flink in de lift. De groeicijfers zijn het hoogst van alle gemeenten in de provincie, blijkt uit de Economische monitor Kampen. "Maar we maken ons geen illusies", zegt wethouder Geert Meijering. "Zonder de Regio Zwolle zouden we het niet zo goed doen."

Meijering: "We doen het met elkaar. Daarnaast profiteren we in Kampen volop van de economie die de afgelopen jaren aangetrokken is. Heel specifiek zien we groei in de logistiek, de groot- en detailhandel en de zakelijke dienstverlening."



"Daar doen wij natuurlijk wel moeite voor", voegt Meijering toe. "We proberen bedrijven zoveel mogelijk te ondersteunen. Bijvoorbeeld als het gaat om het vinden van het juiste personeel. Dan proberen we als gemeente, samen met de provincie en de regio, onze arbeidsmarkt sterk en wendbaar en toekomstbestendig te houden."

Bedrijven

Er waren vorig jaar ruim 4.500 bedrijven en instellingen in Kampen, waarvan bijna 2.800 zzp’ers. Een groei van bijna vier procent. Deze groei is relatief groter dan de provinciale ontwikkeling en de ontwikkeling in de Regio Zwolle. Landelijk groeide het aantal vestigingen met 4,9 procent.

Het aantal zzp’ers groeit nog steeds door. Er zijn er in de periode 2017-2018 in totaal 171 bijgekomen. Dat is een toename van 6,5 procent.





Werkgelegenheid

De werkgelegenheid van Kampen is in 2018 met 4,5 procent toegenomen. Er kwamen bijna duizend banen bij. De werkgelegenheid, die boven de twintigduizend banen ligt, is in Kampen vorig jaar sterker gegroeid dan in de Regio Zwolle (+1,8 procent), Overijssel (+2,4 procent) en Nederland (+2,2 procent).



Ook op het gebied van toegevoegde waarde (het verschil tussen omzet en het aan-/inkoopbedrag) van bedrijven in Kampen, heeft zich de afgelopen jaren positief ontwikkeld en is tussen 2013 en 2018 jaarlijks gestegen. Deze ontwikkeling is in Kampen sterker dan in de Regio Zwolle, Overijssel en landelijk.



Bezuiniging

Ondanks de sterke groei, heeft de gemeente wel een groot gat in de begroting. "De tekorten worden voornamelijk veroorzaakt in de zorg, in het sociaal domein. Daar hebben wij wat te doen als gemeente en het Rijk. Gelukkig ontwikkelt onze economie zich goed, maar het zijn twee verschillende zaken. Die vragen om een eigen aanpak, dus er is geen direct verband."