Haaksbergen herdenkt 75 jaar bevrijding samen met Duitsers: in kader verzoening

Het was Haaksbergen - of het kerkdorp Sint Isidorushoeve om precies te zijn - waar op 1 april 1945 onze bevrijders de provincie Overijssel binnenkwamen. Komend jaar, exact 75 jaar na dato, leggen vrijwilligers van Keep them Rolling op die datum dezelfde weg af: in het spoor van de bevrijders. Om zo het einde van de Tweede Wereldoorlog te vieren. Haaksbergen doet dat samen met de Duitsers: als teken van verzoening.

In Haaksbergen worden rond 75 jaar bevrijding veel activiteiten georganiseerd, zo werd bekendgemaakt tijdens een persconferentie over het 'jubileumjaar'. Zo wordt een week eerder aandacht besteed aan het vergissingsbombardement, waarbij 57 Haaksbergenaren omkwamen.

Bij een groot gedeelte van deze bevrijdingsactiviteiten is zusterstad Ahaus betrokken, om zo niet alleen de vrijheid te vieren, maar ook is er volop aandacht voor verzoening.

Voelbare banden

De grens tussen Haaksbergen en Ahaus is alleen een lijntje op de atlas, in het landschap is het vaak niet eens te zien dat er een landsgrens loopt. Toen de oorlog uitbrak, woonden er tal van Duitse mensen in Haaksbergen en ook nu zijn de banden tussen de twee gemeenten voelbaar door de verschillende samenwerkingen. Reden genoeg voor de twee gemeenten om samen aandacht te schenken aan het vieren van vrijheid en verzoening.

Anne Frank-boom

De kastanjeboom, waar Anne Frank tijdens haar onderduikperiode uitzicht op had, kon niet gered worden. Nazaten van deze boom die opgekweekt zijn, zullen zowel in Ahaus als Haaksbergen geplant worden rondom de Auschwitzherdenking eind januari.

Vanaf dat moment is er ook een tentoonstelling van Johanna Reiss, die in diverse boeken schreef over haar onderduikperiode in Usselo tijdens de oorlog. Zij zal ook lezingen geven voor de jeugd in Haaksbergen en Ahaus.

Viering bevrijding

Het vieren van de bevrijding begint op 1 april, wanneer een vreugdestoet de weg zal afleggen die de bevrijders in 1945 ook namen. Met lezingen, lessen door veteranen op de scholen, theatervoorstellingen en een defensiedag zal de tijd tot begin mei gevuld worden.

Op 4 mei zal de Nationale Herdenking plaatsvinden, waarna op 5 mei een groot bevrijdingsconcert gepland staat. Ondanks de vele vrijwilligers die zich inzetten voor de activiteiten, is de organisatie nog wel op zoek naar sponsoren voor het bevrijdingsconcert.