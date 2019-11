Fraude-affaire rond geurproeven politie biedt nieuwe juridische kansen

De affaire rond geurproeven, waarbij hondengeleiders van de politie on onder meer Oost-Nederland hebben gesjoemeld met bewijzen, biedt nieuwe juridische kansen. Dat zegt de Twentse strafrechtadvocaat Rob Oude Breuil. Er zitten weliswaar heel wat haken en ogen aan, maar personen die destijds zijn veroordeeld, kunnen een zogeheten herzieningsverzoek indienen bij de Hoge Raad in een ultieme poging alsnog vrijspraak te krijgen.

Zoals gemeld blijkt de fraude met de geurproeven veel omvangrijker dan aanvankelijk gedacht. Eerder al werden alle geurproeven met terugwerkende kracht vanaf 1997 ongeldig verklaard, maar vandaag berichtte De Volkskrant dat ook de tien jaar ervoor al volop werd gerommeld met de geurproeven.

Manipulatie

Via deze proef kon een verdachte door een speciaal afgerichte geurhond aan een bepaald misdrijf worden gelinkt. Bijvoorbeeld wanneer de geur op een moordwapen bleek te matchen met de lichaamsgeur van de verdachte. Dat gebeurde door een verdachte een metalen buisje vast te laten houden dat tussen een aantal andere buisjes werd gelegd. De geurhond moest dan het juiste buisje eruit pikken.

Die proef moest 'blind' gebeuren, zo schreef het protocol voor. Maar de hondengeleiders bleken vaak vooraf al op de hoogte welk buisje de geur van een verdachte bevatte. De hondengeleiders konden vervolgens de proef manipuleren door hun hond richting een specifiek buisje te sturen. Die methode is intussen verboden verklaard.

Biecht

Met name het hondenteam Oost-Nederland speelde in de affaire een prominente rol. De hondengeleiders in die regio 'scoorden' uitzonderlijk hoog bij het matchen van een verdachte aan een bepaald misdrijf. De zaak kwam aan het licht toen twee hondengeleiders in een strafzaak - toen ze onder ede werden gehoord - opbiechtten dat ze de proeven veelal niet 'blind' uitvoerden.

Nadat justitie de geurproeven destijds vanaf het jaar 1997 ongeldig had verklaard, leverde een stroom op van circa honderd zogenoemde herzieningsverzoeken. Bij zo'n verzoek kan een verdachte de Hoge Raad, de hoogste rechter in ons land, vragen om een vonnis ongeldig te verklaren.

Nieuwe kansen

Volgens strafpleiter Rob Oude Breuil zijn er nu nieuwe kansen voor personen, die voor 1997 zijn veroordeeld. Al zijn er volgens hem wel de nodige juridische mitsen en maren. "In Nederland kun je niet op basis van één bewijs worden veroordeeld. Er moet altijd sprake zijn van meerdere bewijzen. Waarbij zo'n geurproef vaak dient als 'ondersteunend bewijs'."

Als een verdachte is veroordeeld op basis van - pak 'm beet - zeven bewijzen, dan maakt zo'n iemand volgens Oude Bruil weinig kans bij de Hoge Raad. "Maar dat wordt anders wanneer iemand is veroordeeld op basis van bijvoorbeeld een getuigenverklaring en een geurproef, die in deze periode plaatshad. Dat wil natuurlijk nog niet meteen zeggen dat er tijdens deze geurproef ook is gesjoemeld. Maar het is dan zeker de moeite waard om via een herzieningsverzoek de Hoge Raad hier naar te laten kijken."

Mocht de Hoge Raad inderdaad het vonnis ongeldig verklaren, dan kan vrijspraak volgen. Dat betekent dan volgens advocaat Oude Breuil niet alleen een vorm van eerherstel, maar biedt ook mogelijkheden om eventueel een schadeclaim in te dienen.

Overijsselse zaken

In de affaire rond de politiefraude bleek dat in twee spraakmakende Overijsselse rechercheonderzoeken was gesjoemeld met geurproeven. Zo werd iemand in het moordonderzoek rond de Kamper studente Ceciel Bot zeventig dagen in voorarrest gehouden, omdat hij via de geurproef werd gelinkt aan het moordwapen: een hockeystick. De man werd weer op vrije voeten gesteld toen de echte dader een volledige bekentenis aflegde.

In de Deventer moordzaak werd de veroordeelde Ernst Louwes via de geurproef gekoppeld aan het vermeende moordwapen. Later bleek dat dit echter nooit het moordwapen kon zijn. Voor Louwes' advocaat Geert-Jan Knoops aanleiding de Nederlandse Staat aansprakelijk te stellen voor de geleden schade.

Overigens had Knoops eerder al een herzieningsverzoek ingediend bij de Hoge Raad. Dit verzoek loopt nog en staat los van de nieuwste claim naar aanleiding van de fraude met de geurproeven.

PvdA-Kamerlid Kuiken heeft inmiddels Kamervragen gesteld over de geursorteerproeven.