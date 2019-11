Invoering app moet melden van wildschade voor boeren vereenvoudigen

Landbouwer Henk Ormel uit Bruinehaar mocht vanmiddag in de commissievergadering van de provincie inspreken en vatte het treffend samen: "Natuurgebied Engbertsdijksvenen in Noord-Oost Twente is de kraamkamer van wilde zwijnen. En de landbouwgronden van de boeren zijn de restaurants." Het is een terugkerende ergernis van veel landbouwers, die wildschade.

Weinig tijd

Ormel stuurde eind september een brief naar de provincie om de politici in het provinciehuis deelgenoot te maken van de schades waarmee landbouwers te maken hebben en de gevolgen daarvan. Vanmiddag mocht hij het toelichten, maar had ook weer de pech dat er niet zo heel veel tijd meer over was om het onderwerp uitgebreid te behandelen in de commissie.

Gedeputeerde Ten Bolscher stelde voor binnenkort een speciale infosessie rond het thema te organiseren waar vragen over wildschade gesteld en beantwoord kunnen worden.

De gedeputeerde gaf aan dat hem maar een beperkt aantal klachten bereiken over de trage afhandeling van schademeldingen, maar volgens VVD-er Gert Brommer moet dat niet veel uitmaken. De klachten die er nu liggen zijn wat hem betreft al een duidelijk signaal aan het adres van de provincie.

Belangrijke app

De app waarop sinds begin deze maand schademeldingen gedaan kunnen worden, moet de provincie veel meer duidelijkheid geven over de ernst van wildschade in Overijssel. De gedeputeerde riep de agrarische sector dan ook op de schademeldingen via de app te laten lopen. "Dat is voor ons heel belangrijk. Dan kunnen we zien waar schade is en kunnen we daar beleid op maken."

Ten Bolscher nam tijdens de bijeenkomst vanmiddag zelfs al een voorschot op maatregelen die de provincie zou kunnen nemen. De gedeputeerde repte over een herbezinning met betrekking tot de preventieve maatregelen voor dassen. Schade door dassen is in Overijssel een groeiend probleem.

"We zullen stevig na moeten denken over preventie", aldus de gedeputeerde. Hij beaamde dat de das een beschermde diersoort is, maar gaf wel aan dat het dier steeds meer voor komt. Het is een nieuwe situatie en daar moeten we ons op herbezinnen."

Voorstel D66

Een voorstel van fractievoorzitter Wybren Bakker van D66 kon niet op bijval van de gedeputeerde rekenen. Bakker gaf aan dat een schaderegeling ook toegepast kan worden op basis van vertrouwen. "Waarom keren we een schademelding niet gewoon uit en kijken we dan achteraf of alles netjes volgens de regels is verlopen", luidde het voorstel van Bakker.

Geen goed plan, oordeelde Ten Bolscher. "Daar word ik niet vrolijk van want dan moet je achteraf weer terug gaan vorderen."