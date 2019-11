Raalte onderzoekt nieuwe ontmoetingsplek voor jongeren na zoveelste beschadiging

De politie heeft onderzoek gedaan naar de brand, maar kan niet bewijzen dat deze moedwillig is veroorzaakt.



'Zo blijven we bezig'

Het is niet de eerste keer dat de gemeente de jongerenplek moet herstellen. Mark Kamperman vroeg namens Gemeentebelangen of het niet eens tijd werd voor een andere aanpak. "Je maakt kosten voor het herstel, maar het kan zo maar zijn dat het over twee maanden weer gerepareerd moet worden. Zo blijven we bezig."



Zeecontainer

Volgens Kamperman kan een nieuwe hangplek uitkomst bieden. "In Deventer staat bij De Scheg een soort zeecontainer. Die kan je eventueel verplaatsen en is niet te vernielen."



De gemeente Raalte laat in een reactie op de vragen van Gemeentebelangen weten de optie voor de plaatsing van een zeecontainer mee te wegen. 'We onderzoeken momenteel de verschillende mogelijkheden en bekijken welke oplossing zowel beter bestand is tegen vernieling als kostentechnisch de meest geschikte is', schrijft het college in de beantwoording van de vragen.



Weghalen

De jongerenontmoetingsplek helemaal weghalen, is volgens de gemeente geen optie. 'De JOP voorziet in een behoefte van jongeren om een plek te hebben om elkaar te ontmoeten, zonder dat ze overlast veroorzaken in de directe omgeving', aldus het college.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33