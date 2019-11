Markante Haaksbergse wijk Veldmaat tijdens foto-expositie in zwart-wit uitgebeeld

De Veldmaat was altijd een dorp op zich. Met een eigen kerk, een school, een bescheiden winkelcentrum en een eigen voetbalclub. Intussen is het als 'woonwijk' aan Haaksbergen vastgegroeid, maar binnen het dorp wordt het nog altijd gezien als een buurt met een geheel eigen karakter.

Veel bekijks

Vanaf half december is er een tentoonstelling, samengesteld door Gerard Vaanhold, vrijwilliger van de Historische Kring Haaksbergen. Eerdere exposities van zijn hand trokken destijds veel bekijks.

Reden genoeg voor Vaanhold om ook De Veldmaat in beeld te brengen. Hij verzamelde honderden foto’s van bekende en minder bekende punten van De Veldmaat. Het kerkdorp welteverstaan, want dat is toch echt wat anders dan de huidige wijk zoals we hem nu kennen.

De historie van de markante Haaksberger wijk Veldmaat staat centraal tijdens een foto-expositie (Foto: Historische Kring Haaksbergen)

Historie Veldmaat

De oorsprong van het kerkdorp ligt bij de Kolenbranderweg, maar toen in 1934 de kerk gebouwd werd, verschoof het centrum richting de kerk en kwam het kerkdorp tot stand. In de expositie is het kerkdorp duidelijk te herkennen. Vaanhold heeft maandenlang onderzoek gedaan naar de voormalig bewoners van markante punten en gebouwen die inmiddels al verdwenen zijn.

Favoriete plek

Zijn favoriete plek in De Veldmaat is toch wel bij Notten geweest. "Waar je voor een klein prijsje een ijsje kon halen." Tegenwoordig is op dezelfde plek de supermarkt terug te vinden. "Ook het bankje achter de inmiddels gesloopte basisschool werd gebruikt als hangplek voor de jongeren van toen."

Vaanhold vindt het erg belangrijk dat de geschiedenis verteld wordt. Een boekwerk zoals eerder is uitgebracht over zestig jaar De Veldmaat, zit er niet in. "Daar heb je tien man voor nodig qua hoeveelheid en daar gaat zo ontzettend veel tijd in zitten." Hij heeft nog teveel andere projecten waar hij ook mee bezig is om dat te doen.

Expositie

De expositie is op 14 en 15 december in het Historisch Centrum bij het gemeentehuis in Haaksbergen, tijdens het Winter Wonder Event. De Historische Kring verkoopt dan ook diverse boeken tijdens hun jaarlijkse boekenmarkt.

Beide dagen is Vaanhold aanwezig om tekst en uitleg te geven over de vele foto’s die hij verwerkt heeft in de tentoonstelling. In het voorjaar wordt de tentoonstelling verplaatst naar het verzorgingshuis Het Saalmerink.