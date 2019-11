Dierencrematorium Twente na renovatie klaar voor de toekomst

"We hebben onder andere de nieuwste crematieovens", zegt Kim Klein Breteler. Volgens de eigenaar van De Breborgh heeft dat te maken met milieubelasting en tijdsduur van een crematie. "Ik vergelijk het altijd met een verbrandingsmotor van een auto. De oude benzinemotoren of injectiemotoren. Hij is veel efficiënter en zuiniger, dus aanzienlijk minder belastend voor het milieu.



De opbaarruimtes zijn hernieuwd. Klein Breteler vertelt dat het mensen een rustige plek geeft om verdriet te verwerken. "We blijven nuchtere Tukkers, maar het afscheid van huisdieren wordt steeds humaner."



Rupsen

In het familiebedrijf worden al jaren huisdieren en paarden gecremeerd, maar vanaf volgend jaar komt daar nog een dier bij. "Naar aanleiding van de overlast afgelopen zomer hebben wij vanuit Twente Milieu de vraag gekregen of wij dat ook processierupsen kunnen verbranden. Onze nieuwste installatie voldoet aan alle eisen om dit te doen."



Zebrakonten en vogeltjes

Het komt niet vaak voor dat mensen een kijkje achter de schermen mogen nemen. "Dat heeft te maken met discretie", aldus Klein Breteler. Wie een kijkje komt nemen, kan ook de kunsten van schilderes Ester Steintjes zien. "De mensen die me kennen, kennen me vooral van zebrakonten en vrolijke vogeltjes. Ik heb speciaal voor het dierencrematorium honden en paarden geschilderd", aldus de kunstenares. "Ook hier is het fijn als er af en toe een vrolijke noot is."

Schilderij van Ester Steintjes (Foto: RTV Oost)