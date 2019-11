Woning en bestelbusje in Zwolle beschoten, politie zoekt getuigen

Aan het begin van de middag is in Zwolle op een woning en een bestelbusje geschoten. Dat gebeurde aan de Palestrinalaan, in de wijk Holtenbroek. Er is niemand gewond geraakt.

De schoten werden rond kwart voor één gelost. Op dat moment was de bewoner van de woning thuis. De politie is direct een onderzoek gestart, waarbij onder meer sporenonderzoek is gedaan door de Forensische Opsporing.

De politie is op zoek naar mensen die rond kwart voor één vanmiddag in de Palestrinalaan iets verdachts hebben gezien. Ook wordt gevraagd naar camerabeelden waar mogelijk iets op te zien is. Die mensen kunnen contact opnemen via 0900-8844 of via de Facebook-pagina van de politie Zwolle.