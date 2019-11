Schilder baalt van onnodig verlies Landstede: ''Zeker door de manier waarop zij hier komen''

Doordat een tas achterbleef op het vliegveld in het thuisland, kwam Ironi zonder trainings- en wedstrijdkleding aan in Zwolle. Er werd onder meer een training afgewerkt in oude shirts van Landstede.

"Zeker door de manier waarop zij hier komen. Ik vond ze ongeconcentreerd, niet scherp en niet agressief. Het leek alsof wij daar helaas een beetje in meegingen met elkaar. We gingen niet als team de strijd aan. Daar zijn we normaal heel goed in. Maar we waren niet scherp genoeg om zo'n wedstrijd te pakken", zegt de guard na afloop van het duel.

Volgens Schilder zat er meer in vat voor Landstede. "We hadden misschien beter voorbereid moeten zijn op hen. We weten dat ze veel kwaliteiten hebben, dan moet je een voorsprong van acht punten beter vasthouden. Je speelt thuis en in Europa, dus je wil winnen. Dat hebben we nagelaten vandaag en dat is jammer. Maar we willen doorstoten in Europa", besluit hij.