Leegstand kantoren in Overijssel: Hardenberg koploper

In de gemeente Hardenberg staan de meeste kantoorruimtes leeg van Overijssel. Van alle kantoren in de gemeente is 16 procent onbezet. In de grote steden, zoals Zwolle en Hengelo, staat ongeveer acht procent van de kantoorruimtes leeg.

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het bureau bekeek de leegstand van winkels en kantoren per 1 januari dit jaar. Ook keek het CBS naar ziekenhuizen en scholen.

Kantoor

Hardenberg is dus koploper wat betreft leegstaande kantoorruimtes. In Dinkelland en Kampen zijn de minste kantoorruimtes van de provincie vacant, slechts 2 procent. Landelijk gezien staan de meeste kantoorruimtes leeg in Oirschot (22 procent) en Eemnes (20 procent).

Het opnieuw vullen van kantooroppervlak blijkt moeilijk. Van alle kantoorruimtes dat in 2019 in Nederland leegstond, was 71 procent een jaar eerder ook niet in gebruik.

Winkels

Wat betreft winkelleegstand doet Overijssel het goed. De meeste winkels zijn onbezet in Losser en Hellendoorn (9 procent), maar dat fors minder dan in andere plaatsen in het land. Het Utrechtse Lopik voert namelijk de lijst aan met 20 procent, gevolgd door Kerkrade (18 procent) en Tholen (17 procent).

Het is ook niet zo gek dat bijna alle winkels in de provincie in gebruik zijn. Landelijk gezien is het leegstandspercentage nog niet zo laag geweest sinds 2015.