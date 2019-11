GETUIGENOPROEP: Overval met vuurwapens bij cafetaria in Enschede

Vanavond om 17.30 uur kunt u kijken naar het programma Onder de Loep. Mogelijk was u in de buurt van een misdaad en heeft u iets gezien. Wij vragen u om uw hulp. In Enschede is een overval gepleegd met vuurwapens bij een cafetaria. Met veel geschreeuw overvallen drie mannen, allen met een vuurwapen, op woensdagavond 16 oktober 2019 een cafetaria aan de Zweringweg. Het is dan omstreeks 21.30 uur. Diverse camera's leggen beelden van de mannen vast.

Eén van de mannen graait de kassa leeg. Hij was iets langer (ong. 1.80 mtr) dan de anderen en hij droeg een beugel. Camera’s in de omgeving leggen de drie wegrennende mannen vast. Verder loopt eerder nog een andere persoon rennend door het beeld van de camera. Dit is mogelijk een belangrijke getuige.

• Wie (her)kent de drie verdachten?

• Bent of kent u de mogelijke getuige?

• Wie heeft er meer informatie over deze overval of heeft de verdachten voor of na de overval in de omgeving gezien?



Verder in Onder de Loep:



Zwolle – Diefstal computers na inbraak Thorbecke SG

’s Nachts rond 2.30 uur, op 7 juni 2019, wordt er ingebroken bij de Thorbecke Scholengemeenschap, locatie Russenweg, in Zwolle. Op beelden is te zien hoe drie mannen via de regenpijp naast de hoofdingang het dak op klimmen. En weer naar beneden. Daarna lopen ze naar de achterkant (zijde Woonboulevard, Grote Voort). Ze vernielen hier een ruit om binnen te komen. Eenmaal binnen lopen ze opvallend genoeg direct door naar het lokaal waar de computers staan. Ook hier slaan ze een ruit in om binnen te komen. We zien dan op beelden de mannen door het gebouw lopen met de computers onder de arm. Ze gaan er uiteindelijk vandoor.

Buiten wordt later een bankpas aangetroffen en een big shopper. Vermoedelijk de tas die ook op de camerabeelden te zien is.

Wie herkent deze inbrekers? Wellicht aan hun postuur in combinatie met de opvallende loopjes.





Almelo – Man met arm in gips besteelt drogist

Een man gooit bij een drogist aan het Binnenhof in Almelo zijn boodschappentrolley vol met verschillende artikelen. Het is donderdag 15 augustus 2019 omstreeks 14.15 uur. We zien op camerabeelden hoe hij knielend in de winkel de artikelen overpakt in zijn big shopper. Hij laat zijn trolley staan en verlaat de winkel met een volle tas. Hij rekent niets af. Wie kent de verdachte? Destijds droeg hij om zijn linker arm blauw gips.





Oldenzaal - Man steelt scooter in Steenstraat

De gestolen scooter is inmiddels teruggevonden. Maar de politie is nog wel op zoek naar de man die op woensdag 28 augustus 2019 deze grijze scooter steelt. De verdachte, een jongeman in een blauw T-shirt is duidelijk op camerabeelden te zien. Wie herkent deze man?





Ommen – Wie brak in bij kringloopwinkel?

In de nacht van zondag 8 op maandag 9 september 2019 omstreeks 03.00 uur wordt er ingebroken bij een kringloopwinkel aan de Strangeweg in Ommen. De verdachte is vermoedelijk binnengekomen via het naastgelegen pand. We zien op beelden hoe een persoon het kantoorgedeelte van de kringloopwinkel doorzoekt. Wie herkent deze inbreker?





Zwolle – Man steelt acht zonnebrillen

Op donderdagmiddag 12 september 2019 steelt een man acht zonnebrillen bij een opticien aan de Diezerstraat in Zwolle. Hij pakt de brillen uit het rek en past er enkele. Als hij een bril heeft gepast stopt hij de bril vervolgens in zijn papieren draagtas. De man sprak gebrekkig Engels. Wie herkent deze man?







Kampen – De-activeringskastje beveiliging gestolen bij drogist

Op donderdag 10 oktober 2019 bemerkt een caissière van een drogist in winkelcentrum Penningkruid dat het de-activeringskastje bij een van de kassa’s weg is. Als camerabeelden worden bekeken zien we dat een man rond 14.00 uur die dag binnenkomt. Deze man loopt naar de kassa en haalt iets wat lijkt op een stuk ijzerdraad uit zijn jas. Hij hengelt naar het kastje en haalt dit naar boven, achter de kassa vandaan. Dergelijke kastjes worden gebruikt om de beveiliging op artikelen te deactiveren. Wie kent deze man met pet en opvallend rode schoenen?



Deventer – Drogisterij overvallen op klaarlichte dag

Op dinsdag 7 november omstreeks 13.10 uur komt een overvaller met bivakmuts op en een vuurwapen bij zich binnen bij een drogisterij aan het Karel de Groteplein in Deventer. De overvaller richt zijn wapen op een medewerkster en eist het briefgeld uit de kassa te halen. De medewerkster stopt het in de plastic tas die de overvaller bij zich heeft. De overvaller vertrekt direct daarna. De overvaller blijkt zich in de buurt te ontdoen van zijn bivakmuts en wapen. Want daar is de man op beelden te zien. Wie herkent deze man?





Wierden – Ruit winkelpand eruit geramd, dure parfums gestolen

In Wierden rammen in de nacht van vrijdag 22 op zaterdag 23 november ’s nachts vier mannen met een moker een winkelpui eruit. Het betreft de pui van een drogisterij-parfumerie aan de Stationsstraat. De mannen nemen dure parfums mee. De schade is enorm. Op camerabeelden is te zien dat de ramkrakers gebruikmaken van twee scooters. Op het fietspad aan de Weusteweg in Wierden verliezen ze enkele parfumflesjes. Ook is daar de moker aangetroffen.

• Wie heeft er bijzonderheden gezien in die nacht? Of de dagen voor de ramkraak?

• Wie kent of weet waar de scooters zijn gebleven?

• Ziet of hoort u dat er ineens veel dure parfums (online) worden aangeboden?

• En wie kent de combinatie van verdachten, scooters en weet wie deze inbraak mogelijk gepleegd hebben?

