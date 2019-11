'Levensecht' blog van Hettie Ophoff over haar laatste levensmaanden

Op haar weblog vertelde Hettie over alle dingen die ze voor het eerst en voor het laatst deed. Lidy van Veen legde veel van deze momenten en dagen op beeld vast. Hettie schrijft hoe het is om een grafkist uit te zoeken en hoe ze met haar dochter trouwjurken gaat passen. Ze schrijft over chemo's en pruiken, maar ook over de vraag waar God is, als je doodziek bent.

Hettie overleed op 5 december 2018. Een selectie van haar blogs kwamen in het boek 'Levenecht', dat begin deze maand werd gepresenteerd.

Alle emoties horen erbij

'Hoe gaat het nu met je?' Dat is vaak de eerste vraag die mensen stellen aan iemand die een verlies te verwerken heeft. Jaap Ophoff zucht als ik 'm stel. "Het is een te grote vraag", zegt hij. "Het ene moment gaat het goed, en het volgende word je overvallen door emoties". Maar dat is niet erg, zegt Ophoff. Hij laat het toe. "Al die emoties horen erbij. ik omarm ze."

Mijn borsten - foto bij blog Hettie Ophoff (Foto: Lidy van Veen)

Dat Hettie juist borstkanker kreeg, was extra wrang. In haar jeugd werd Hettie slachtoffer van seksueel misbruik. "De blog waarin ze schrijft over haar borsten, die moest er echt in", zegt Ophoff.

Simpelweg zijn wie je bent

Hettie worstelde met de vraag naar de zin van haar ziekte. Ze wilde getuigen van haar geloof, maar werd in het ziekenhuis steeds in een-persoonskamers gelegd. Het zet haar aan het denken: "Geen buren, niks licht verspreiden, niks boeiende gesprekken, niks evangeliseren. Weg nut. Maf ook zo’n gedachte, omdat ik me er al een aantal jaren bewust van ben dat je het Evangelie en het licht niet zozeer verspreidt door dat bewust en actief te doen, maar door simpelweg te zijn wie je bent."

Omslag Levensecht (Foto: RTV Oost / Ina Brouwer)

