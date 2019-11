Dierenbescherming en Dierenambulance Almelo komen er in gesprek niet uit

De beide partijen kwamen vandaag in Wierden bijeen voor een besloten overleg. Na enige tijd kwamen diverse vrijwilligers naar buiten, teleurgesteld en gefrustreerd over de uitkomst. Een oplossing kwam er niet.

Dienstkleding

De emoties liepen tijdens het gesprek hoog op. Een van de vrijwilligsters trok ter plekke haar felgekleurde dienstkleding uit, ze leverde dit samen met de sleutel van de ambulance, waarmee ze naar Wierden was gekomen, in bij de vertegenwoordiger van de Dierenbescherming.

"Vierentwintig uur per dag stond ik klaar voor de Dierenambulance en ik deed het werk voor de dieren met hart en ziel. Maar het is over, ik doe het niet meer", legt ze geëmotioneerd uit. De vrijwilligers voelen zich niet gehoord en niet gewaardeerd. "De omstandigheden waarop wij ons werk moesten uitvoeren, is een van de redenen waarom wij niet meer verder kunnen."

Slang in bakje

Zo heeft de vrijwilligster uren lang rondgereden met een meterslange slang in een bakje, omdat er geen opvangmogelijkheden waren. Dit terwijl er aan strikte kwaliteitseisen moet worden voldaan.

De bom barstte toen de vrijwilligers de toegang tot het oude terrein aan de Aadijk werd ontzegd. Gisteren werd de locatie leeggehaald, omdat er asbest werd weggehaald. De vrijwilligers mochten het terrein niet op, terwijl er op dat moment nog wel dieren aanwezig waren. Een coördinator werd ontslagen, omdat hij toch besloot het terrein te betreden om de nog aanwezige dieren te voeren. Vrijwilligers besloten hierop loyaal te zijn en hun werk neer te leggen, waarna de groep een spreekverbod werd opgelegd.

Gemeente Almelo

Volgens een woordvoerder van de gemeente Almelo had de Dierenbescherming nog een zogeheten gebruikersovereenkomst voor het pand tot 1 juni 2020. Ze zegt dat er inderdaad sprake was van asbest, maar dat dit al was opgeruimd. Toch is dat volgens de Dierenbescherming wel de reden waarom de medewerkers van de Dierenambulance niet in het pand mochten komen. "Er is nog steeds asbest aanwezig in de kelder en op de zolder", zegt woordvoerster van de Dierenbescherming Carmen Silas. "Daarom vinden wij deze locatie niet meer veilig."

'Dreigende houding'

Waar de woordvoerster gisteren nog verklaarde dat de beveiliging aanwezig was omdat er asbest verwijderd werd, vertelde zij ditmaal iets anders. "De aanwezigheid van de beveiliging heeft ermee te maken dat de vrijwilligers een dreigende houding hadden. Het was voor onze mensen niet veilig om zonder bewaking de spullen weg te halen. We wilden het zekere voor het onzekere nemen en hebben dus moeten besluiten beveiliging neer te zetten, omdat de dreiging van de vrijwilligers dus te erg was." Op de vraag over het onverantwoord vervoeren van dieren, antwoordt Silas dat dit bij haar niet bekend is.

Nieuwe vrijwilligers

De Dierenambulance Almelo is met drie personen nu zo goed als onbemand, maar de Dierenbescherming wil zo snel mogelijk nieuwe vrijwilligers aanstellen. Een van de drie heeft geen rijbewijs, terwijl de andere twee een baan hebben en niet volledig beschikbaar zijn. De Dierenambulance kan daardoor niet meer uitrijden voor dieren in nood. Er wordt een beroep gedaan op ambulances uit omliggende plaatsen.