Blijft de negentig jaar oude Engelse tribune in Rijssen behouden?

Nadat een telg uit de Ter Horst familie in Engeland had gewerkt heeft de familie Ter Horst, eigenaar van de jute-fabriek in Rijssen, deze tribune in 1929 naar Engels voorbeeld laten bouwen. Het was ook deze familie die de eerste voetbalvereniging van Rijssen in 1909 heeft opgericht. Net als bijvoorbeeld Phillips dat deed met PSV. Er werden in die tijd tussen de bedrijven competities en bekertoernooien gehouden.

Anno 2019 is Rijssen Vooruit gefuseerd met een andere Rijssense voetbalclub R.K.S.V. De nieuwe voetbalclub met de naam S.V. Rijssen heeft onderdak gevonden op Sportpark De Koele in Rijssen. Op het oude terrein gaat projectontwikkelaar Ter Steege woningen bouwen. Er is daar geen plaats meer voor de negentig jaar oude tribune.

In originele staat herstellen

En dat zou eeuwig zonde zijn, stelt de stichting Engelse Tribune. "Er zijn plannen om de tribune te verplaatsen naar het nieuwe hoofdveld op het nieuwe sportpark. En tegelijkertijd willen we graag dat de tribune weer zoveel mogelijk in originele staat hersteld wordt", zegt Gerrit ter Horst van de stichting.

De erfgoed adviesraad van Rijssen-Holten heeft de gemeente het advies gegeven zich volop in te zetten om de tribunen te behouden. "Het is een uniek gebouw, waar ook veel Rijssenaren herinneringen aan hebben. Het vertelt bovendien het verhaal over de sociale en maatschappelijke betrokkenheid van de familie Ter Horst in Rijssen die toen een hele grote werkgever was", vertelt Ewoud van Arkel van de adviesraad.

"Ook wat architectuur betreft is het een uniek gebouw. Er staan nog maar drie van zulke tribunes in Nederland. Eén dichtbij in Almelo (Heracles) en de andere in Sneek", aldus Van Arkel.

Geld inzamelen

Om de restauratie en de verplaatsing te bekostigen is ongeveer tweehonderdduizend euro nodig. De gemeente draagt een flink deel bij en ook de projectontwikkelaar heeft vijftigduizend euro betaald voor de tribune. Ook het demonteren en archiveren neemt de projectontwikkelaar voor haar rekening. "Verder hopen wij nog op subsidie van de provincie en andere fondsen. Wij gaan ook andere bedrijven benaderen om een steentje bij te dragen", legt Ter Horst uit.

Maar als dat geld bij elkaar is, moet er structureel geld komen om de tribune te onderhouden. "Het is nu een gemeentelijk monument, dus daar krijgen we subsidie voor. Of dat genoeg is moet nog blijken", zegt Ter Horst. "We zijn al een heel eind op weg. Iedereen is positief, maar het moet nu omgezet worden in euro's."