Boek van verloskundige Marlies uit Deventer wordt misschien verfilmd: rechten verkocht aan producent

'Dagboek van een verloskundige' ligt pas in juni 2020 in de winkels en wordt uitgegeven door Spectrum, nadat er door maar liefst acht verschillende uitgevers om publicatierechten werd gevochten.

Bisseling schrijft dat hij door dat enthousiasme op het idee gebracht werd om het voorstel ook naar verschillende producenten te sturen.

Trots

"En nog voordat het boek verschenen is, of er überhaupt een volledig manuscript is, was producent NewBe zó enthousiast over het idee, dat we ook meteen de serie- en filmrechten verkochten. Kortom: trots en blij op een geweldige nieuwe auteur met een fantastisch boek."

Dat het boek überhaupt werd uitgegeven, was voor de 28-jarige Koers al een droom die uitkwam. Als klein meisje droomde de verloskundige al van haar eigen boek, zo vertelde ze vorige maand aan RTV Oost. Het feit dat er nu ook een film en een serie van haar boek gemaakt zou kunnen worden, is in haar woorden 'gewoonweg onwerkelijk'.