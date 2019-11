Vader ‘kluizenaarsgezin’ wordt behalve van incest van hele reeks strafbare feiten verdacht

Voordat het gezin uitweek naar Drenthe woonde het jarenlang in het Overijsselse Hasselt en Zwartsluis.

Moeder in Zwolle overleden

Uit een zogeheten DNA-verwantschapsonderzoek blijkt dat Van D. de biologische vader is van de zes kinderen uit de boerderij. Het onderzoek wees bovendien uit dat de kinderen dezelfde vader en moeder hebben.

Eerder is vast komen te staan dat de moeder op 6 oktober 2004 in Zwolle is overleden. De vrouw leed aan kanker. In totaal had het stel negen kinderen. De andere drie kinderen hadden het ouderlijk huis al eerder verlaten.

Mishandeld

De 67-jarige vader wordt nu van een reeks strafbare feiten verdacht. Hij zou volgens justitie twee van zijn kinderen seksueel hebben misbruikt. Het gaat om kinderen die niet op de boerderij in Ruinerwold hebben gewoond, zo meldt justitie.

Ook wordt hij ervan verdacht dat hij al zijn negen kinderen heeft mishandeld. Bovendien zou de vader - aldus justitie - samen met de 58-jarige Josef B., huurder van de boerderij, een 69-jarige man uit Oostenrijk gedurende enkele maanden te hebben vastgehouden. Dat gebeurde in Meppel, zo luidt de verdenking.

Onderzoek nog in volle gang

Justitie weigert een nadere toelichting op deze nieuwste verdenkingen. "Het onderzoek is nog in volle gang. Pas na afronding van het onderzoek kan een volledig beeld worden gevormd", aldus het OM in een verklaring.

Eerder al maakte justitie bekend dat de vader wordt verdacht van wederrechtelijke vrijheidsberoving van de kinderen en het witwassen van geld.

Openbare rechtszaak

Intussen is het voorarrest voor beide verdachten met nog eens 90 dagen verlengd. Op 21 januari vindt een eerste openbare zitting plaats. Daarbij gaat het naar verwachting om een zogenoemde pro-formazitting omdat het onderzoek tegen die tijd volgens justitie waarschijnlijk nog niet is afgerond.



Nu via DNA-onderzoek de identiteit van de zes kinderen in de boerderij vast is komen te staan, heeft de officier van justitie alsnog officieel aangifte gedaan bij de burgerlijke stand van de geboorte van de kinderen. "Het opstellen van geboorteakten is de basis voor hun wettelijke identiteit", aldus justitie. Uit oogpunt van de privacy maakt het OM niet bekend in welke gemeenten de kinderen zijn ingeschreven.