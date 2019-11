Emmers vol versplinterd glas door ramkraak, maar Auckland Deventer wil open op Black Friday

Verzekeringsagenten lopen over de vloer, buren komen met steunbetuigingen en de wethouder met economie in zijn portefeuille biedt de helpende hand. "Ik ben hier om de ondernemer een hart onder de riem te steken", zegt wethouder Thomas Walder. "We hebben als gemeente hulp aangeboden als het gaat om de veiligheid van het pand. Hij wil zo snel mogelijk weer open, Black Friday staat voor de deur. Ze willen binnen een dag weer operationeel zijn."

Kalmte

De kalmte waarmee de eigenaar, die niet met zijn naam vermeld wil worden, daarbij te werk gaat is opvallend. "Het is alleen maar materiële schade", zegt hij daarover. De daders reden een paar uur eerder met grof geweld zijn winkel binnen. Twee verdachten zijn inmiddels aangehouden. Kilo's glas liggen versplinterd op de grond, het veiligheidshek staat verkreukeld tegen een wand. In de straat rijdt een veegwagen die het glas voor de gevel wegwerkt.

Versplinterd glas bij de entree van Auckland Casuals in Deventer (Foto: RTV Oost / Bart Kieft)

"Het zijn vooral jassen in het dure segment die weg zijn", vertelt de eigenaar. "Jassen vanaf 600 euro. De daders moeten hier echt eerder in de winkel hebben gekeken."

Heftig

"Achter deze ramkraak zit een hoeveelheid brutaliteit en geweld die je niet vaak ziet in de Deventer binnenstad", zegt wethouder Walder. "Gelukkig maar, want dit is heftig. Ook voor de mensen die de ramkraak meegemaakt en gezien hebben. Als er iets naars in de stad gebeurt gaan we als college altijd kijken en praten met de getroffen mensen. En als we kunnen helpen doen we dat graag."

De plek waar de ramkrakers naar binnen reden (Foto: RTV Oost / Bart Kieft)