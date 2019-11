OM eist 2,5 jaar cel tegen Twentse inbreker

Ook zou de man nog vier weken voorwaardelijke opgelegde celstraf moeten uitzitten omdat hij opnieuw in de fout ging.

Reeks inbraken

De 30-jarige zou in juli vorig jaar ingebroken hebben in een woning in Overdinkel. De woning was van de vader van de broers en de drie wisten dat hij niet thuis was. Behalve elektronica werd ook de auto van de vader gestolen. Een dag later zou het gezelschap ingebroken hebben bij een sportclub in Losser. Daar werden elektrische gereedschappen buitgemaakt.

Rond half augustus zouden de 30-jarige en de broers een laptoptas gestolen hebben uit een hotelkamer in Hengelo. Waarschijnlijk slopen ze via een openstaande balkondeur binnen toen de hotelgast lag te slapen. Een paar dagen na deze insluiping zou er een woning in Borne zijn leeggehaald. De drie zouden geweten hebben dat de bewoner op vakantie was.

Geen onbekende van justitie

In de tijd dat deze inbraken gepleegd zouden zijn werd de 30-jarige gezocht door de politie omdat hij niet van bijzonder verlof terugkeerde naar de gevangenis. De man kreeg verlof omdat zijn moeder was overleden. Hij verscheen ook niet op zijn rechtszaak, uit vrees dat hij meteen zou worden aangehouden zodra hij zijn gezicht zou laten zien.

De verdachte is geen onbekende van justitie. Hij heeft een strafblad van vijfentwintig kantjes. De reclassering meldde de rechtbank dat er geen land te bezeilen valt met de verdachte, de man liep al vijf keer weg uit klinieken waar hij probeerde af te kicken. De kans dat hij opnieuw de fout is gaat wordt door de reclassering hoog ingeschat.

Broers

De strafzaken tegen de broers staan op een ander moment. De zaak van de oudste broer (24) werd donderdagmorgen aangehouden omdat zijn advocaat ziek was terwijl de jongste broer (18) achter gesloten deuren terecht staat. Hij was tijdens de inbraken nog minderjarig.

Over twee weken doet de rechtbank in Almelo uitspraak.