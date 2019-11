Welk doel steun jij? Overijssel in Actie

Sinterklaasactie Zwolle

In Zwolle worden sinterklaascadeautjes ingezameld voor kinderen uit arme gezinnen. In de stad zijn zo'n vierhonderd gezinnen die geen geld hebben om sinterklaascadeaus te kopen. Dankzij initiatiefnemers Ron Zwiers en Frank Overweg, van de Sinterklaasactie in Zwolle, kunnen deze gezinnen dit jaar toch rekenen op een sinterklaasfeest met pakjes! De initiatiefnemers van deze actie vragen inwoners, bedrijven en instanties om een donatie te doen om zo de kinderen tóch een leuke Sinterklaasavond te kunnen geven. De donaties zijn cadeaus, geen geld.



Sinterklaasactie Zwolle (Foto: Pixabay)

Help een kind sporten

Vind jij ook dat ieder kind moet kunnen sporten? Ieder weekend staan honderdduizenden kinderen op het voetbalveld, hockeyveld of op de tennisbaan of zijn ze in de zaal aan het basketballen of volleyballen. Toch zijn er ruim 423.000 kinderen die leven in gezinnen met een inkomen onder het sociaal minimum. 1 op de 9 kinderen groeit op in armoede. Dat zijn gemiddeld 3 kinderen per klas. De ouders van deze kinderen hebben vaak geen geld om het lidmaatschap van een sportvereniging en een sporttenue te betalen.

De Groene Wensboot

De Groene Wens Boot is een fluisterboot die speciaal gebouwd is voor mensen met een fysieke beperking. Een dagje varen is een heerlijk uitje voor gezinnen en families en vrienden die iemand in een rolstoel of rolbed in hun midden hebben. De boot vaart van 15 maart tot 15 november in nationaal Park de Weerribben-Wieden. Op dit moment staat de Groene Wens Boot voor twee hele grote uitgaven waarvoor extra giften heel welkom zijn.

Kijk hier voor meer informatie over alle doelen van Overijssel in Actie. Ook vind je hier informatie over hoe je kunt steunen of doneren.