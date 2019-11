Hardenberg wil 'groen gas' gaan gebruiken via bestaand gasnet

Hardenberg wil af van het aardgas en zoekt duurzamere oplossingen voor het verwarmen van woningen. De intentie is om uiteindelijk geen fossiele brandstoffen meer nodig te hebben en 'groen gas', biogas of waterstof te gebruiken. Er wordt nu onderzocht of dit mogelijk is.

Verschillende partijen zoals Cogas en netbeheerders hebben afspraken hierover vastgelegd in een zogeheten intentieverklaring. Ze gaan kijken of het duurzame gas op het bestaande gasnet van de gemeente Hardenberg 'past'. De partijen kijken ook of er lokaal duurzaam gas kan worden opgewekt.

Duurzaam gas

Biogas wordt geproduceerd uit afval en dierlijke restproducten. Het biogas kan na droging en ontzwaveling rechtstreeks worden verbrand in bedrijven. Ook kan biogas worden gezuiverd tot aardgaskwaliteit, zogenaamd groen gas.

Groen gas kan via het bestaande gasnet worden geleverd aan bijvoorbeeld huishoudens. Voor de gebruiker verandert er niks en zijn er geen aanpassingen nodig in gastoestellen in huis. Ook duurzaam opgewekte waterstof is een duurzaam alternatief. Dan zijn er wel kleine aanpassingen aan het gasnet en de apparatuur nodig.

'Fantastische oplossing'

Wethouder Jan ten Kate van Hardenberg noemt het een mooie stap: "De energietransitie komt er nu echt aan. We gaan op termijn allemaal van het aardgas af. Het aanbieden van duurzaam gas via het bestaande gasnet kan een fantastische oplossing zijn voor een grote groep inwoners, met name in ons uitgestrekte buitengebied en de kernen in dat gebied.

"Mogelijk maken we hiermee duurzame warmte ook haalbaar voor mensen met een smallere beurs. Zo zetten we samen mooie stappen richting een duurzame toekomst."