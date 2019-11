Waarom een haarwerk zo belangrijk is volgens de 14-jarige Mynke

Ondanks alle ellende is Mynke ontzettend positief. Als haar wordt gevraagd hoe het nu met haar gaat, zegt ze lachend: "Het gaat hartstikke goed, volgens mij is er niks wat niet goed gaat." Mynke vecht elke dag voor haar herstel en brengt per week vele uren door in revalidatiecentrum Roessingh.

Onderzoeken en operaties

De 14-jarige heeft het afgelopen jaar namelijk veel moeten doorstaan. Onderzoeken, radiotherapiebehandelingen en vijf operaties. "Je hoort er eigenlijk met één operatie van af te zijn, maar ik kreeg nog een bloeding en moest een drain. Toen werkte die drain niet en moest ik nóg een drain", vertelt ze terwijl ze haar schouders optrekt.

Het einde van Mynkes behandeltraject is nog niet in zicht. "Ik moet nog heel veel chemo's en daarna ben ik klaar. Dat duurt nog tot 24 juli 2020." Maar als ze haar haarwerk draagt, voelt ze zich een beetje minder ziek. "Er zijn altijd mensen die je aankijken als je kort haar hebt, maar ik heb nu lang haar."

Overijssel in Actie

Dit verhaal is onderdeel van Overijssel in Actie. Een van onze goede doelen is Stichting Haarwensen. We zoeken nog altijd mensen die haar en/of geld willen doneren. Daarom heeft Mynke een boodschap aan iedereen die lange, ongekleurde lokken heeft: "Als je lang haart hebt, doneer alsjeblieft. Want het is heel fijn voor ons."

