Weer heibel over Overijsselse rechter

Wederom is er heisa rondom een rechter van de rechtbank Overijssel in een strafzaak tegen een vermeende 'bankier van de onderwereld'. Dit keer heeft een rechter bij meerdere zittingen plaatsgenomen als voorzitter in de strafzaak, terwijl hij in de voorfase als onderzoeksrechter heeft opgetreden. Dat is tegen de regels. Advocaat Yehudi Moszkowicz, die de verdachte bijstaat, wil dat z'n cliënt door deze fout op vrije voeten komt.

De rechter heeft toegegeven dat hij in juli en augustus van 2016 machtigingen heeft gegeven om telefoontaps te verlengen. Toen hem onlangs werd gevraagd om als voorzitter op te treden in de strafzaak, "stond hem dat niet meer bij". Hij geeft aan dat een collega de zaak zal overnemen.

Nietig

Maar strafpleiter Moszkowicz grijpt de vergissing aan om zijn cliënt vrij te krijgen. Volgens hem zijn de zittingen waaraan de voorzitter heeft deelgenomen 'nietig' en hebben die officieel niet plaatsgevonden. Daardoor is de wettelijke termijn om zijn cliënt nog langer vast te houden verlopen, vindt hij.

De rechtbank is het daar niet mee eens. Die erkent dat de voorzitter onterecht zitting heeft genomen in de combinatie van rechters, maar dat er teveel ernstige bezwaren zijn om de verdachte vrij te laten. Moszkowicz laat het er niet bij zitten en is in hoger beroep gegaan tegen dit besluit.

Commotie

In dezelfde strafzaak was er al eerder commotie over een rechter. Die hield stug vol dat hij een bepaalde zin had uitgesproken aan het einde van een zitting, waardoor het voorarrest van de verdachte kon voortduren. Echter, uit camerabeelden bleek dat hij die zin niet had uitgesproken.

Desondanks verscheen het toch in het verslag van de rechtszitting. Volgens Moszkowicz is dat valsheid in geschrifte. Hij deed aangifte tegen de rechter. Die zaak komt hoogstwaarschijnlijk voor bij de rechtbank in Amsterdam.

Moszkowicz staat in de strafzaak een voormalige bankier bij die miljoenen euro's zou hebben witgewassen.