Inbreker kringloopwinkel Noggus & Noggus gefilmd

De man kwam rond 03.00 uur in de nacht via een tussendeur in de kantoorruimte. Daar doorzocht hij verschillende bureaulades en een kast. In die kast vond hij een big shopper van de Action met munten en het kluisje.

" target="_blank" rel="noopener">https://youtu.be/gZ47qhXggLc]

Bovenop de schade van de missende 300 euro in de kluis heeft de kringloopwinkel een schadepost van 700 euro. Help mee de inbreker te vinden. De man heeft een bivakmuts op tijdens de inbraak, maar aan het einde doet hij die muts toch even omhoog. Een goed moment om te kijken of je hem kent!

Tips?

Weet je wie de inbreker is? Weet je waar die gestolen kluis is gebleven? Neem dan contact op met de politie.

- Bel meteen de tiplijn: 0800 - 6070 (gratis nummer)

- Stuur de politie Ommen een privébericht op Facebook

- Gebruik het tipformulier van de politie

- Wil je liever anoniem informatie doorgeven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem: 0800 - 7000

- Anoniem tippen op internet kan via deze link