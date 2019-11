Veertig kerstpakketten voor De Eethoek met dank aan een loterij en een grootgrutter

rtvoost-menu-stichtingdeeethoek-2-evenementen

Eigenlijk kookt ze elk jaar met kerst extra feestelijk voor de gasten van De Eethoek. Maar dit jaar even niet. Het is voor Monique en haar gezin een zwaar jaar geweest. Maar de Kerstmis zomaar voorbij laten gaan, dat wil ze niet laten gebeuren.

Duizend euro aan loterijkaarten

Stephan en Monique van Baaren bedachten een plan B: kerstpakketten. Loterijkaartjes voor vegetarische producten, af te halen bij een grootgrutter bleek de oplossing. Monique: "We plaatsten een oproep op onze Facebookpagina voor mensen die ze toch niet gebruiken. Er kwamen voor meer dan duizend euro aan kaarten binnen. Vanuit het hele land."

Veertig kerstpakketten

Bij de winkel haalde ze in etappes nasikruiden, rijst, gebakken uitjes, sambal, zakken kroepoek, haricorts verts, satésaus, tomatensoep, afbakbroodjes, kruidenboter en doppinda's. Ruim voldoende voor een fatsoenlijke kerstmaaltijd. Monique: "Deze producten gaan allemaal in de kerstpakketten. En met wat over is, vullen we onze voorraad houdbare groenten in pot aan."

een kofferbak vol (Foto: Monique van Baaren)

Iets te knabbelen voor zwervers

Onder de gasten van De Eethoek zijn ook daklozen. Die hebben niet zoveel aan al die ingrediënten. Maar ook daar heeft Monique aan gedacht. Ze laat een tasje zien met het opschrift We Share: "Kijk, hier doen we wat lekker in om te knabbelen. Nootjes, chocola, een blikje cola, dat soort dingen. Dan hebben ze toch het idee dat er aan ze wordt gedacht met kerst."

Wil je ook helpen? Door De Eethoek maandelijks met €5,- te steunen kan iemand deze drie avonden aan tafel gaan en heerlijk eten. Je kunt De Eethoek steunen door bijvoorbeeld maandelijks een gift over te maken op bankrekening NL 82 INGB 0007062763 t.n.v. Stichting De Eethoek Almelo.

