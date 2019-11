Steenwijk brengt stukje middeleeuwen terug in de stad met ontmoetingsplek Terreplein

Voor de leek waren het gewoon wat oude stenen die onder de school vandaan kwamen, maar mensen van de historische vereniging in Steenwijk herkenden het direct als middeleeuws vakmanschap: een bijzonder stratenpatroon, waarin je nog duidelijk de stoepen, de rijbaan voor paard en wagens en de waterafvoer kunt herkennen.

Ontmoetingsplek Terreplein (Foto: RTV Oost / Jolande Verheij)

Geschiedenis komt tot leven

Na een uitgebreide lobby van de historische vereniging ging de gemeente akkoord en is het historische pleintje behouden. Het is nu ingericht als ontmoetingsplek in de stad, waar mensen gelijk wat te weten komen over de geschiedenis van die plek. Vandaag is het Terreplein officieel in gebruik genomen. De naam is een historische benaming voor het terreintje op het maaiveld achter de stadswal.

De grijze betonnen wand die op die plek de stadswal ondersteunt is versierd met een kunstwerk dat is gebaseerd is op een ets over het Beleg van Steenwijk in 1582. De middeleeuwse waterput die al eerder was opgemetseld is opgeknapt en komt ook beter tot zijn recht.

Aantrekkelijke stad

Wethouder Bram Harmsma is trots: "Gaaf om te zien wat er gebeurt als we samenwerken, dit is tot stand gekomen dankzij samenwerking tussen bewoners, historische vereniging en lokale ondernemers. Zo laten we zien dat we samen trots zijn op Steenwijk en de geschiedenis. En daar ben ik heel trots op."

"Als we het samen willen en schouders eronder zetten dan kunnen we van alles voor elkaar krijgen. Belooft ook veel voor de toekomst, als we aan de slag gaan met de uitvoering programma binnenstad."

Ontmoetingsplek Terreplein (Foto: RTV Oost / Jolande Verheij)