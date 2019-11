Hessel Bosch - Zijn oog is zijn lens

Hessel Bosch (1946) werd op zijn 23ste door fotografie gegrepen. Terwijl hij tot in detail opgeleid was om de drukkerij van zijn vader ooit over te nemen. Jarenlang was hij vooral bekend als vakfotograaf, maar maakte hij ook zijn vrije werk. Midden jaren negentig hing hij de conventies aan de wilgen. Gewoon ineens. Hij nam een bruidspaar niet meer mee het park in maar gaf de bruid regenlaarzen en zocht het open veld. Of een oude fabriek.





Hessel Bosch (Foto: Michel Korndorffer)







Op de kaart

'Ik zag het licht.' Ik geloof dat hij het letterlijk zag, maar figuurlijk ging het precies zo. Hessel ging volledig zijn eigen weg. Met succes. Hij begon prijzen te winnen en won twee keer de Gouden Camera van Kodak. Hij stond op de kaart.



Nu exposeert Hessel in Enschede in galerie Objektief. Dé fotografie-galerie van het Oosten van het land en sinds een jaar of dertig een platform voor gevestigde en talentvolle jonge fotografen.





Hessel en Inga (Foto: Michel Korndorffer)





"Ik voel het als ik de foto zie en dan maak ik hem." Vaak spreekt hij zomaar wildvreemde mensen aan. 'Mag ik een foto van je maken?' Omdat hij de foto ziet. Vaak schrikken mensen, zijn op zijn minst terughoudend. Hessel gaat dan in gesprek en legt uit wat hij ziet en wil. Eigenlijk lukt dat altijd. En ik begrijp wat hij bedoelt. Hessel maakt vanuit zijn hart. Hij geeft. En dat komt terug in zijn foto's, zoals die van de dame met de sigaar, of de dame die hij in Amsterdam op straat ineens zag en besloot aan te spreken. De portretten raken mij. Ze vàngen je. Er zit niets bedachts in, niets volmaakts, niets gepoetst. En toch zijn ze gezien, volmaakt en perfect.

Kijk en luister maar zondag in OverUIT de Kunst: Hessel Bosch uit Enschede.

Inga Tjapkes ♥ kunst



Zondag 24 november om 11.20 uur kunt u de aflevering van OverUIT de Kunst zien op RTV Oost. We herhalen het programma ook.

Kijk hier voor meer informatie over het programma. Op https://www.rtvoost.nl/tv/gemist kunt u de uitzending ook nog terugkijken!