VIVA400: welke vrouwelijke toptalenten heeft Overijssel?

Debby Nijenhuis richtte de Nije Stichting op (Foto: Debby Nijenhuis)

Debby Nijenhuis uit Hengelo - De Nije Stichting

"Ik ben de stichting ooit begonnen omdat ik op 31-jarige leeftijd kanker kreeg. Ik kwam erachter dat er hier in het oosten van het land niet iets was waar je ondersteuning en begeleiding kon krijgen. Mijn vooruitzichten waren destijds niet zo goed, maar toen ik een paar jaar verder was, dacht ik: ik ben er nog steeds, tegen alle statistieken in, dus laat ik er iets mee doen zodat de kanker nog ergens nut voor heeft gehad.

Ik begon met een verwendag voor vierhonderd vrouwen. Dat was zo’n groot succes dat ik het een jaar later nog een keer organiseerde. Toen kwam ik er al heel snel achter dat één keer per jaar, en alleen voor vrouwen, niet voldoende was. Dus op 13 maart 2008 heb ik de Nije Stichting opgezet. Voor vrouwen, mannen, kinderen én voor de rest van het gezin.

Wij bieden eigenlijk alles aan wat je na de diagnose kanker kunt gebruiken om je meer kwaliteit van leven te bieden. Bijvoorbeeld yoga, wandelen, fietsen, coachingsgesprekken, lunchen met lotgenoten of rouwverwerkingsgroepen. Dus van overleven moet je schakelen naar leven. Dat is alleen niet zo makkelijk, dus daar ondersteunen wij bij.

Ik doe nu zelf ook coachingsgesprekken. Gisteren zei iemand nog: 'mag ik jou een knuffel geven want ik voel me zoveel lichter en er is zo’n last van me afgevallen'. Dan weet ik natuurlijk precies waarom we dit doen. Elke dag kunnen wij als team zeggen dat we een klein stukje verschil hebben kunnen maken. Dat kan niet iedereen."

Eliza Bottenberg verbindt met haar projecten textiel met technologie (Foto: Thomas Busschers)

Eliza Bottenberg uit Enschede - Textieltechnologie

"Ik werk bij het lectoraat Sustainable & Functional Textiles van Hogeschool Saxion. Mijn achtergrond is textieltechnologie. Ik kijk dus heel erg naar wat we met die innovaties en functionaliteit binnen de textiel kunnen betekenen voor bepaalde vraagstukken. Die vraagstukken liggen niet per se bij mij, maar heel erg bij de gebruikers.

Samen met de Universiteit Twente, MST, ZGT en modeontwerpster Hellen van Rees kijken we nu bijvoorbeeld naar verbeteringen voor de leefomstandigheden van astmapatiëntjes. Dat is een heel mooi project dat net voor de zomer is begonnen. We zijn een shirt aan het ontwikkelen dat kan meten of een kind juist of onjuist ademhaalt. Juist ademhalen doen ze rustig en laag via de buik en onjuist wordt gezien als heel hoog ademhalen waardoor ze benauwd worden.

Een fysiotherapeut legt in dat geval, tijdens de ademhalingsoefening, zijn hand op de buik van het kind en zegt: adem maar tegen mijn hand aan. Met dat shirt proberen we die druk op de buik na te bootsen zodat het kindje weet dat het via de buik moet ademen. We hopen dat ze daardoor op een natuurlijke wijze naar hun lichaam gaan luisteren.

Ik hoop echt dat we als onderzoeksgroep nationale én internationale bekendheid krijgen op het gebied van functioneel en duurzaam textiel. Dat we zó zichtbaar zijn dat mensen vanuit ziekenhuizen en revalidatiecentra met allerlei vraagstukken naar ons toe komen. Dat mensen weten wat alle mogelijkheden van textiel zijn en dat wij daardoor met goede oplossingen kunnen komen."

Suzanne Kemps en Clary Scheres startten samen Proud Breast (Foto: Jasmijn Bult)

Suzanne Kemps uit Deventer - Proud Breast

"Ik ben met Proud Breast begonnen toen ik in 2015 de diagnose borstkanker kreeg. Daardoor verloor ik mijn haar en een borst. Ik kreeg een siliconen prothese aanbevolen door de arts. Op een gegeven moment ga je weer verder met je leven, maar die prothese bleef voor mij een dingetje. Daardoor bleef ik me patiënt voelen.

Toen ben ik gaan nadenken hoe dat anders zou kunnen. Ik kwam er achter dat heel veel andere vrouwen ook worstelen met hun borstprotheses. Mijn achtergrond is industrieel productontwerper. Dus toen hebben we samen met studenten van Saxion met veel vrouwen gesprekken gevoerd.

En zo ben ik, samen met m’n compagnon Clary Scheres en dus al deze vrouwen, gaan nadenken over een positiever product. Een van de eerste producten die daar uit voort is gekomen, is de Qup. Dat is een vulling die past in reguliere lingerie, veel comfortabeler is en minder zweterig voelt. Het is heel gaaf om te zien wat er allemaal gebeurt. Het wordt gewoon uit onze handen getrokken.

Laatst zei een vrouw: 'ik ging eigenlijk nooit meer naar een winkel om kleding te passen, omdat ik me daar ongemakkelijk bij voelde. Maar sinds ik een hemdje heb met de Qup erin, durf ik weer gewoon kleding te passen.' Weer iemand anders had een enorme berg beklommen en zei: dat was met m’n zware siliconenprothese nooit gelukt."

Er zijn meer Overijsselse vrouwen die uitblinken in hun vak. Onder andere Sharlon Welleweerd uit Dedemsvaart die een verslavingskliniek in Malawi opstartte staat op de lijst. Maar ook zakelijke talenten worden erkend, zoals voetbalmakelaar Leonie Blokhuis uit Oldenzaal en de Zwolse Marieke Snoek met haar fietskoeriers- en postbedrijf Cycloon.

Klik hier voor alle 400 genomineerden. Stemmen kan nog tot en met 2 december. Op 12 december worden alle winnaars bekendgemaakt.