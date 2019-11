Sinterklaas komt op de trekker naar basisschool in Dalfsen om boeren te steunen

Tientallen kinderen stonden vanochtend vol verwachting te wachten op het plein van CBS Sjaloom in Dalfsen: Sinterklaas had in zijn drukke agenda tijd vrijgemaakt om ook hun school te bezoeken. Voor de gelegenheid was Ozosnel, het nieuwe paard van de Sint, op stal gelaten en kwam de goedheiligman op de trekker.

De Sint komt elk jaar met een ander vervoersmiddel naar Dalfsen. "Vorig jaar nog met een brandweerwagen, maar hij is ook wel eens met een maïshakselaar gekomen", vertelt directeur Kooiker van Sjaloom. "Er is iets met het paard en we spelen het op safe: we hebben voor een stevige trekker gekozen dit jaar."

De lat ligt hoog voor volgend jaar; één van de juffen suggereert dat de Sint volgend jaar met de helikopter moet komen.



Steun voor boeren

Even na half negen komt Sinterklaas, enthousiast toegezongen door de kinderen, aanrijden met twee van zijn Pieten. En die trekker, die is dit jaar heel bewust gekozen. "We willen de boeren hiermee een hart onder de riem steken in de hele stikstofcrisis", vertelt de Goedheiligman.

En de Sint komt natuurlijk niet met lege handen. Twee cadeaus worden van de aanhanger geladen en vervolgens enthousiast uitgepakt. De school krijgt twee nieuwe traptrekkers, waarmee de leerlingen over het plein kunnen rauzen.

Na een welkomstwoord, een lied en een dansje van een groepje leerlingen, was het tijd voor de Sint en zijn Pieten om de klassen te bezoeken. "We zijn goed te pas en we hebben er zin in", zei Sinterklaas voordat hij de school binnenliep.