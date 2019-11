Cultuurhistorisch Centrum kan gebouwd worden na akkoord raad Ommen

De raad hamerde er bij het college van burgemeester en wethouders op om bij de uitbreiding ook rekening te houden met de mogelijkheid van het zaagvaardig maken van de molen. Dit laatste is met name een wens van de Stichting Ommer Molens.

Wethouder Ko Scheelde stelde de raad een onderzoek in het vooruitzicht om te kijken naar de mogelijkheden. Wel waarschuwde hij dat dit niet ten koste mag gaan van de expositieruimte van het museum.

Voorjaar 2020

De uitbreiding is niet alleen bedoeld voor het streekmuseum, maar gaat ook onderdak bieden aan de historische vereniging Cultuurhistorische Centrum Ommen (CCO). De bedoeling is dat in het voorjaar van 2020 de schop de grond in gaat. In de wintermaanden van 2020 volgt de inrichting van het vernieuwde museum.

De molen Den Oordt ui 1954 (Foto: OudOmmen.nl)

Voor de uitbreiding is totaal 680.000 euro nodig. Behalve de 440.000 euro van de gemeente draagt de provincie honderdduizend euro bij in de bouwkosten. De resterende 140.000 euro neemt het CCO voor eigen rekening.

Pleidooi

Bij de behandeling van het collegevoorstel hield Dick Remmers (LPO) een pleidooi om de huidige zaagschuur - waar nu een deel van het museum gevestigd is - beschikbaar te houden voor het zaagvaardig maken van de molen. Hij stelde hiervoor een motie in het vooruitzicht. "Hoeveel tijd is daarvoor nodig is en welke ruimte is er dan. Laten we het in een keer goed doen", aldus Remmers.

Hij zag uiteindelijk van het indienen van een motie af toen wethouder Scheele toezegde dit verder te gaan onderzoeken. Vooral ook omdat dit als een toeristische trekker wordt gezien.