Opnieuw meer melkgeiten in Overijssel

Het aantal geiten in Overijssel is dit jaar opnieuw gestegen. Momenteel lopen er 85.600 van deze hoefdieren rond bij landbouwbedrijven in de provincie. Dat is een stijging van 5.3% ten opzichte van vorig jaar, toen waren er ruim 80 duizend melkgeiten.

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). De stijging is in lijn met de landelijke trend. Momenteel houden landbouwbedrijven in Nederland 614 duizend geiten.

Geitenstop

Overijssel is na Noord-Brabant en Gelderland de provincie met de meeste melkgeiten in Nederland. Ook in die provincies steeg afgelopen jaar het aantal hoefdieren. De toename is opvallend, omdat vorig jaar in de voornaamste 'geitenprovincies' een geitenstop werd afgekondigd.

Houders van de hoefdieren mochten door de stop niet uitbreiden, maar ook nieuwe geitenhouderijen waren niet meer welkom in de provincies. Reden van deze maatregel is dat het houden van geiten mogelijk een risico vormt voor de volksgezondheid.

In september vorig jaar werd de geitenstop in Overijssel afgekondigd. Deze blijft zeker tot het einde van 2020 van kracht. De provincie komt pas weer in actie nadat het landelijke onderzoek naar de gezondheidsrisico's is afgerond.

Steeds meer geiten

Het aantal geiten in Nederland is sinds de eeuwwisseling verdrievoudigd. Alleen in 2010 daalde het aantal dieren, als gevolg van de ruimingen in verband met Q-koorts. Het aantal runderen en varkens daalde dit jaar licht ten opzichte van 2018, meldt het statistiekbureau.