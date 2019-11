Schietpartij Vriezenveen was real-life cowboyfilm: 17 kogels afgevuurd met drie wapens

Het leek welhaast een real-life cowboyfilm, de schietpartij tussen twee broers een klein jaar geleden bij een metaalbedrijf in Vriezenveen. Bij die schietpartij werden in totaal zeventien kogels afgevuurd uit drie verschillende wapens. Het spervuur aan kogels vormde de climax in een hoog opgelopen conflict tussen de twee broers en hun zakenpartners. "Een bizarre zaak", zegt justitie. "Jarenlange celstraf is op zijn plaats."

Een broer uit Deventer, Hinke, wilde geld zien van de werkgever van zijn Twentse broer, Jannie. Daarnaast was Hinke er naar eigen zeggen verbolgen over, dat Jannie's werkgever hem met gestolen machines liet rijden.

Hinke deed af en toe 'klusjes' voor het metaalbedrijf. "Het was in de tijd dat er veel ijzerhandelaren werden overvallen", zegt Hinke. "Ik moest een oogje in het zeil houden."

"Oprott'n hier!"

Nadat Deventenaar Hinke al verschillende malen naar Vriezenveen was gereden voor 'zijn geld', ging het op 21 december vorig jaar helemaal mis. Hinke wilde Jannie's werkgever spreken, maar die hield zich schuil. Toen Hinke door een meegekomen vriend een foto wilde laten maken van de auto de werkgever, ging de voordeur van het metaalbedrijf open.

In de deuropening is op camerabeelden broer Jannie te zien. Hij haalt de trekker over en roept "Oprott'n hier, kankerlijer!" Vervolgens schiet hij nog een keer. Volgens de politie staat het vast dat Jannie als eerste heeft geschoten. De 9mm-kogels treffen doel en raken de ruit van Hinke's geleende bus. Hinke rijdt snel weg, is te zien op beeld, maar zijn vriend valt uit de bus. Broer Jannie loopt vervolgens naar de weg en schiet nog tweemaal op de wegrijdende bus.

Nieuwe kogels

"Bel de politie", roept Jannie tweemaal naar collegae. In de verte keert Hinke zijn bus. "Om mijn gevallen vriend te halen", zegt Hinke. Die rijdt vervolgens langs het metaalbedrijf en wordt vanuit de deuropening weer beschoten.

"Haal nieuwe kogels!" hoor je Jannie roepen, als hij ziet dat Hinke wederom is gekeerd. Die komt een tweede keer langs het bedrijf rijden. Deze keer schiet Hinke ook vanuit de rijdende bus, zeker vier keer. Jannie schiet weer terug met een ander, kleiner, wapen. Hij heeft in totaal zeker dertien kogels afgevuurd, met twee wapens.

Wonder

Ondertussen is de politie gebeld. Die is snel op de plek des onheils, want de eigenaar van het metaalbedrijf heeft al menigmaal aangegeven zich bedreigd te voelen door Hinke. De eigenaar zegt al een tijdlang met een kogelwerend rond te hebben gelopen. Ook is hij met z'n gezin naar eigen zeggen een tijdje ondergedoken geweest. "We hebben in angst geleefd." Omdat de spanning zo hoog werd opgebouwd, werd Jannie naar eigen zeggen gedwongen om te schieten.

Agenten zijn verbaasd dat niemand gewond is geraakt. Op het moment van de schietpartij waren verschillende werknemers en een klant aanwezig in het bedrijf. "Het mag met recht een wonder worden genoemd dat niemand gewond is geraakt", zegt de rechtbank. In het metaalbedrijf worden honderden kogels gevonden, van verschillende kalibers.

Vijanden

Getuigen zeggen dat Hinke in de dagen voorafgaand aan de schietpartij menigmaal heeft gezegd dat 'ze eraan gaan'. En dat "hij hun koppen eraf ging schieten." Hinke geeft toe dat hij boos op de eigenaar van het metaalbedrijf was. Ook zegt hij vrijwel altijd een wapen bij zich te dragen. "Ik heb veel vijanden." Maar hij geeft aan dat zijn broer en de eigenaar van het metaalbedrijf niet bang voor hem hoeven zijn.

Volgens het OM heeft Hinke bewust de confrontatie opgezocht en de tegenaanval gekozen. "Hij had ook weg kunnen rijden nadat hij was beschoten door zijn broer." Tegen hem is 8 jaar celstraf geëist. Hinke's advocaat zegt dat er sprake is van noodweer. "Mijn cliënt werd beschoten. En toen hij zijn vriend wilde oppikken die uit de bus was gevallen, werd hij wéér beschoten." Volgens de advocaat verdient zijn cliënt daarom geen straf voor de schietpartij.

Vanmiddag wordt duidelijk welke straf er geëist wordt tegen broer Jannie. De rechtbank doet vermoedelijk over twee weken uitspraak.