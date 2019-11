Uit het paradijs der nutteloze voetbalfeiten: PEC wil einde aan Kuip-droogte, Twente vaak struikelblok voor Ajax

In deze rubriek zet RTV Oost nutteloze feiten, leuke weetjes en vergeten momenten uit het verleden van de duels van de Overijsselse clubs op een rij.



FC Twente – Ajax

Wie FC Twente vorige week zag tegen VVV zal de Enschedeërs weinig kans geven tegen Ajax, de ploeg die zoveel indruk maakt en fier bovenaan staat.

Maar Twente kan hoop putten uit de recente thuisresultaten tegen Ajax. De laatste ontmoeting was een bekerwedstrijd in december 2017. Oussama Assaïdi knalde in blessuretijd de gelijkmaker binnen (1-1) en vervolgens won Twente na penalty’s.

De competitiewedstrijd vlak daarvoor in de Grolsch Veste eindigde in 3-3. Dat was het knotsgekke duel waarin Stefan Thesker goed was voor twee goals en Tom Boere in de 89ste minuut gelijkmaakte.

Het is alweer bijna zeven jaar geleden dat Ajax voor het laatst won op bezoek in Enschede. 0-2 werd het in maart 2013.

Legendarisch was de ontmoeting in november 1968. Een uitzinnig Diekman zag hoe Ajax, met Johan Cruijff en Piet Keizer, met 5-1 werd afgedroogd. Dick van Dijk (3x) en Theo Pahlplatz (2x) bezegelden destijds het lot van de Amsterdammers.

Aftrap: zondag 12.15 uur

Theo Pahlplatz omspeelt Ajax-doelman Gert Bals in 1968 (Foto: Voetbal International)

Feyenoord – PEC Zwolle

Voor de laatste en enige PEC-overwinning op Feyenoord in De Kuip moeten we terug naar augustus 1987, 0-1. Die woensdagavond was de voetbaltempel slechts gevuld met 11.744 toeschouwers. En die zagen hoe een machteloos Feyenoord in de 79ste minuut werd geveld door een goal van Peter van der Waart.

Nog verder terug: eind 1981, stond er na een krankzinnig duel in De Kuip 5-5 op het scorebord. In de tweede helft was zelfs een 4-1 voorsprong niet voldoende voor de thuisploeg om te winnen. Mede dankzij drie goals van Ron Jans sleepte PEC er toch nog een punt uit.

Vijf PEC-goals in De Kuip, een unicum. Sterker nog: in de laatste zeven uitwedstrijden bij Feyenoord maakte PEC geen enkele goal. Dominggus Lim-Duan was in 2004 de laatste Zwollenaar die scoorde, het werd wel 7-1 voor Feyenoord.

Aftrap: zondag 16.45 uur

Heracles – ADO Den Haag

Het verleden wijst uit dat de reis van de Hagenaars naar Almelo zelden een overwinning oplevert. In maart 2012 won ADO voor het laatst bij Heracles met 0-2.

Vorig seizoen eindigde het in 4-2 na een levendig duel waarbij ADO een 2-0 achterstand goedmaakte, maar alsnog ten onder ging. Kristoffer Peterson (2x), Bart van Hintum en Adrián Dalmau tekenden voor de Heracles-goals.

Heracles won al zijn laatste vier thuiswedstrijden.

Aftrap: zaterdag 20.45 uur

De Graafschap – Go Ahead Eagles

Een duel dat de laatste jaren vooral in het teken stond van rellende supporters. In 2016 ging het fout toen Eagles de promotie naar de eredivisie vierden op het veld van De Graafschap en supporters van de thuisploeg een Go Ahead-speler aanvielen.

Vorig jaar ging het faliekant fout in de Adelaarshorst toen Go Ahead-fans zich misdroegen na een 0-4 nederlaag tegen De Graafschap.

Vorig jaar maart liep het uit de hand bij Go Ahead - De Graafschap (Foto: Pro Shots)

Aftrap: zondag 14.30 uur

Alle duels van de Overijsselse clubs zijn live te volgen bij De Oosttribune op Radio Oost.