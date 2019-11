Afvalwaterzuiveringsinstallaties in Overijssel mogelijke broeiplaatsen voor legionella

De provincie Overijssel telt zestien afvalwaterzuiveringsinstallaties waar een verhoogd risico bestaat op legionellagroei en verspreiding van de legionellabacterie. Dat staat in een brief van het provinciebestuur aan Provinciale Staten (PS). Zeven zuiveringsinstallaties vallen onder de verantwoordelijkheid van de provincie Overijssel.

Eerder dit jaar heeft een inventarisatie van alle afvalwaterzuiveringsinstallaties in Nederland plaatsgevonden. Dat onderzoek was nodig omdat de afgelopen jaren meerdere gevallen van longontsteking door legionella, onder meer in Noord-Brabant in 2016/2017, zijn toegewezen aan afvalwaterzuiveringsinstallaties.

Sinds 2012 stijgt in Nederland het aantal legionella-infecties, maar meestal is niet bekend door welke bron mensen ziek zijn geworden.

Nijverdal

Ook Overijssel werd kortgeleden opgeschrikt door een legionellabesmetting bij een afvalwaterzuiveringsinstallatie. In Hellendoorn zijn de afgelopen maanden vier mensen ziek geworden door de legionellabacterie. Na onderzoek van de GGD bleek dat de bacterie zich bevond in een waterbassin van het bedrijf TenCate Protective Fabrics in Nijverdal.

Wat is legionella? Legionella is een bacterie die kan voorkomen in bijvoorbeeld oppervlakte water of in waterleidingsystemen. Onder de juiste omstandigheden vermenigvuldigt legionella zich in razend tempo. Dat gebeurt het best onder temperaturen die liggen tussen de 25 en 45 graden. Het vermenigvuldigingsproces gaat dan snel. Boven de 60 graden begint de legionella bacterie af te sterven. Het drinken van met legionella besmet water heeft geen nadelige gevolgen voor de gezondheid van mens en dier. Inademing van nevel waarin de legionellabacterie zich heeft genesteld wel, bijvoorbeeld via een douchekop op een tuinslag. Dat kan gevaarlijke, soms levensbedreigende, gevolgen hebben.

Risico-inschatting

Bij het onderzoek, dat is uitgevoerd door onder meer het RIVM, is van 567 afvalwaterzuiveringsinstallaties in Nederland een risico-inschatting gemaakt. Uit het RIVM-onderzoek is gebleken dat bij 81 van die afvalwaterzuiveringsinstallaties legionellagroei en -verspreiding 'aannemelijk tot zeer aannemelijk' is.

Zestien van deze afvalwaterzuiveringsinstallaties bevinden zich in Overijssel. Het gaat om twaalf industriële afvalwaterzuiveringsinstallaties en vier rioolwaterzuiveringsinstallaties. Dat laatste type installatie wordt beheerd door waterschappen.

De reden dat het provinciebestuur een brief heeft gestuurd naar PS is dat zeven afvalwaterzuiveringsinstallaties met een verhoogd risico onder de verantwoordelijkheid van de provincie vallen.

Mondkapjes

Per installatie wordt bekeken wat de beste methode is om verspreiding tegen te gaan. Voor medewerkers is het gebruik van mondkapjes een optie. Om besmetting van omwonenden tegen te gaan, kunnen beluchtingstanks worden afgedekt.

Het RIVM en Omgevingsdienst NL is nu druk met vervolgonderzoek, onder meer om te bepalen of de legionellabacterie ook daadwerkelijk aanwezig is bij de afvalwaterzuiveringsinstallaties met een verhoogd risico.

Verhoogde concentratie

Bij één installatie is wel een verhoogde concentratie aangetroffen. Er zijn, in overleg met de GGD en de gemeente direct maatregelen genomen om besmetting te voorkomen. Het is niet bekend of dit de afvalwaterzuiveringsinstallatie in Nijverdal is of dat het gaat om een andere installatie.

Volgende maand gaat een rapportage van het vervolgonderzoek door het RIVM naar het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.