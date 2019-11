Curatoren Oad in afwachting van hoorzittingen Bijleveld en andere getuigen

De curatoren van het Oad-faillissement laten weten 'niet ontevreden' te zijn met het verloop van de rechtszaak tussen de oud-eigenaren van de Oad, de familie Ter Haar, en de Rabobank. Binnenkort zullen zes getuigen, onder wie minister Bijleveld, duidelijk maken of de Rabobank nou wel of geen verantwoordelijkheid draagt in het faillissement van de Oad in 2013.

Ze zijn dan 'niet ontevreden', de curatoren Dignis Meulenberg en Jeroen Stekelenburg, maar het is nog 'te vroeg om te speculeren over het vervolg'. Dat laten ze weten in het dertiende faillissementsverslag dat gisteren is verschenen. Ook veel van het onderzoek van de curatoren naar de schuldvraag ligt stil in afwachting van de rechtszaak tussen de familie Ter Haar en de Rabobank.

Ank Bijleveld zal getuigen

In die rechtszaak zullen er voor de rechtbank in Utrecht zes getuigen worden gehoord die cruciaal zijn. Want zij kunnen het beeld schetsen dat nodig is voor de rechtbank om te weten wie er gelijk heeft. Is dat de familie Ter Haar die claimt dat de Rabobank in de dagen en uren vooraf hulp is gevraagd en dat die is toegezegd, onder anderen aan toenmalig Commissaris van de Koning Ank Bijleveld? Of is het de Rabobank die zegt dat toezeggingen verkeerd zijn geïnterpreteerd en zich zelfs niets kan herinneren van een laatste telefonische schreeuw om hulp, de middag van het faillissement.

Hoe is het geheugen?

De rechtbank heeft twee dagen uitgetrokken voor de zes getuigen. Die hoeveelheid tijd zegt wel wat over de moeilijkheid van dit soort verhoren. Wie kan zich nog precies herinneren wat er zes jaar geleden is gebeurd, wat er is gezegd en hoe dat is begrepen door anderen. Grote kans dat getuigen zich regelmatig zullen beroepen op 'dat kan ik met niet precies herinneren', of de vele varianten op deze uitspraak.

Curatoren over Rabobank

Eerder besloten de curatoren het claimrecht over te dragen aan de Stichting Administratiekantoor OAD Groep Holding, dat is de familie Ter Haar. Want zelf procederen vonden de curatoren te veel risico, lieten ze weten in een toenmalig faillissementsverslag. "Zo'n rechtszaak is enorm kostbaar, de uitkomst is ongewis en bij een voor de curatoren ongunstige uitspraak wordt de boedel ook nog eens veroordeeld in de kosten van de procedure. Dat vinden de curatoren niet in het belang van de crediteuren in het faillissement van Oad." Daarnaast is er niemand die meer weet van de omstandigheden rondom het faillissement dat de toenmalige directeur Julius ter Haar, vinden de curatoren.

Claim en verdeling

Mocht de familie Ter Haar deze rechtszaak winnen, dan zal er nog veel meer nodig zijn om de eerder geclaimde 67 miljoen schadevergoeding binnen te krijgen. Naast dat de Rabobank de hoogte van de claim zal aanvechten, zal ongetwijfeld ook hoger beroep worden aangetekend. Overigens is er een afspraak gemaakt over de verdeling van de 'claim', een aanzienlijk deel zal in de 'boedel' van het faillissement terechtkomen.