De bevrijding van Overijssel: nog een lange hongerwinter wachten op de eerste Canadezen

Strijd bij Venlo

Op 25 november blazen terugtrekkende Duitse troepen de bruggen over de Maas bij Venlo op. Ze hebben nu ten westen van de Maas nog drie kleine gebieden in handen: bij Broekhuizen, Geijsteren en Blerick, een wijk van Venlo ten westen van de Maas.

Blerick is door de Duitsers omgebouwd tot een vesting. Er liggen een tankgracht, loopgraven en uitgestrekte mijnenvelden. Vermoedelijk wacht de geallieerden hier nog een zware strijd. De burgers in Blerick kunnen geen kant op, nu de brug is opgeblazen. Wel hebben de geallieerden na de verovering van Zeeland en Brabant meer troepen tot hun beschikking om de strijd met de Duitsers aan te gaan.

De schade aan het pand van het hoofdkwartier in Amsterdam (Foto: NIOD)

Bombardement Amsterdam

Ondertussen gaan de bombardementen van de geallieerden ook door. Bij een Brits bombardement op het Duitse hoofdkwartier in Amsterdam komen tientallen mensen om het leven. Het verzet in de hoofdstad had op het bombardement aangedrongen, omdat het hoofdkwartier de acties tegen vrijheidsstrijders coördineert. Hier worden bovendien alle dossiers over verdachten bewaard.

In de haven van Antwerpen vaart op 26 november het eerste geallieerde schip binnen. Bijna drie maanden nadat Antwerpen is bevrijd, kunnen de geallieerden de haven eindelijk gebruiken. De geallieerden hadden niet verwacht dat de Slag om de Schelde zo lang zou duren. De haven zelf is redelijk ongeschonden uit de oorlog gekomen. Kranen, kades en opslag staan nog overeind.

Toespraak Wilhelmina

Vanuit Londen spreekt koningin Wilhelmina via Radio Oranje het Nederlandse volk enkele dagen later toe over de moeizame bevrijding en de gewelddadige Duitse vergeldingsacties. Ze heeft nadrukkelijk belangstelling voor de spoorwegstakers, "die met zware zelfopoffering en met terzijdestelling van alle gedachten aan persoonlijke belangen hun vaderlandse plicht hebben gedaan - en nog doen."

"Uw grote ontberingen zijn ons bekend"

In haar rede belooft Wilhelmina hun standvastigheid te belonen, zodra de bevrijding is aangekomen: "Uw grote ontberingen zijn ons bekend. Voor u wordt alles in het werk gesteld voor de spoedige aanvoer van voedsel en verdere benodigdheden na uw bevrijding."

Nieuwe verdedigingslinie in Drenthe in aanbouw (Foto: NIOD)